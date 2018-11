Egis Technology Inc. maakt omzet over Q3 2018 bekend

TAIPEI, Taiwan, 15 november 2018 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (TWO: 6462) maakte vandaag diens netto-opbrengsten over Q3 2018 bekend.



Geconsolideerde netto-omzet voor Q3 2018 (x1000 Nieuwe Taiwanese Dollar (NTD))





Periode



Q3 2018



Q3 2017 J-o-J groei (daling)



Q2 2018 K-o-K



Groei



(daling)



---



Netto-

omzet 1.592,413 1.417,348 12% 1.479,849 8%



---





Over Egis Technology Inc.



Egis Technology Inc. (TWO: 6462) is een toonaangevende leverancier van biometrische vingerafdruklezers en specialist op het gebied van volledig bedrijfsklare oplossingen met een superieure sensorperformance en softwarefunctionaliteit. Het gepatenteerde matching-algoritme van Egis biedt in de huidige markt niet alleen één van de beste foutieve afwijzings- en aanvaardingspercentages (FAR/FRR), maar zorgt eveneens voor optimale veiligheid en gebruiksgemak. De geavanceerde vingerafdruktechnologie van Egis is de aangewezen technologie voor implementatie op mobiele apparaten. Egis is bestuurslid van de FIDO Alliance en streeft in die hoedanigheid naar het bieden van veiligheid en authenticatie voor iedereen in de online wereld. Het hoofdkantoor bevindt zich in Taipei in Taiwan en Egis heeft vestigingen in China, Japan en de VS. Kijk voor meer informatie op: www.egistec.com [http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.egistec.com&esheet=51285367&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.egistec.com&index=2&md5=6a716452ec0b597852b03509e045f457].



CONTACT: YiPin Lee, Woordvoerder en Chief Financial Officer Egis Technology Inc.: +886-2-2658-9768



