Samenwerking Ascenda en Capital One t.b.v. introductie nieuwe mogelijkheden Miles-overdracht

SINGAPORE, 15 november 2018 /PRNewswire/ -- Ascenda, een vooraanstaande en innovatieve leverancier van technologie en -diensten op het gebied van klantentrouw, en Capital One , een financiële dienstverlener met hoofdkantoor in McLeans, in de Amerikaanse staat Virginia, zijn een samenwerking aangegaan, om het bonusprogramma voor creditkaarten te koppelen aan de voornaamste wereldwijde bonusprogramma's voor frequente reizigers.



Met ingang van december 218 biedt TransferConnect, het wereldwijde getrouwheidsgeldnetwerk van Ascenda, Capital One de mogelijkheid om diens Venture(®)-, VentureOne(®)-, Spark(®) Miles- en Spark(®) Miles Select-kaarthouders meer flexibiliteit te bieden. Voortaan kunnen voornoemde kaarthouders hun Capital One Miles moeiteloos overhevelen naar 13 'Frequente reizigers'-programma's en daar zullen in 2019 nog nieuwe programma's aan toegevoegd worden.



De samenwerking betekent voor Ascenda een grotere aanwezigheid in Noord-Amerika en daarmee versterkt het bedrijf niet alleen diens wereldwijde voetafdruk, maar biedt het vooraanstaande internationale financiële dienstverleners tevens de mogelijkheid om klanten aantrekkelijke premium bonussen en voordelen te bieden. Dankzij het uitgebreide aanbod 'Frequente reizigers'-programma's, realtime transfers en de mogelijkheid om in de toekomst snel nieuwe transferpartners te activeren, is Capital One in staat om een uitgebreider assortiment te voeren en diens bonuskaarthouders meer waarde te bieden



"We zijn bijzonder verheugd over de samenwerking met Ascenda die ons in staat stelt onze Venture- en Spark-kaarthouders de flexibiliteit te bieden om hun Capital One-Miles over te hevelen naar toonaangevende reisprogramma's," aldus Manan Mahadevia, Managing Vice President voor Rewards and Spend Strategy bij Capital One. "Dit is een logische aanvulling op ons groeiende aanbod bonuskaarten en -voordelen voor reizigers en dat maakt onze producten nog flexibeler en waardevoller. We kijken er dan ook naar uit om in de toekomst samen met Ascenda nog meer reispartners aan ons aanbod toe te kunnen voegen."



"Het is voor ons een waar genoegen om samen te werken met Capital One en een bijdrage kunnen leveren aan het naar een hoger plan tillen van diens toonaangevende reisbonusaanbod," aldus Kyle Armstrong, CEO van Ascenda. "Als het op het optimaal inzetten van technologie aankomt, delen we dezelfde visie; onze klanten proposities bieden die mooi, eenvoudig, flexibel en waardevol zijn."



TransferConnect van Ascenda is 's werelds nummer-1 getrouwheidsgeldnetwerk dat is gericht op het onderling koppelen van de grootste bonusprogramma's wereldwijd.



Over Ascenda



Ascenda (voorheen Kaligo Solutions) is een internationale leverancier van innovatieve oplossingen op het gebied van klantentrouw die vooraanstaande financiële dienstverleners en reisoperatoren wereldwijd eersteklas bonusproposities biedt.



Ascenda streeft ernaar om klantentrouw gemakkelijk te maken en de oplossingen van het bedrijf zijn daarom eenvoudig qua beheer, snel inzetbaar en ontworpen om de klant uitzonderlijke meerwaarde te bieden. Met complete (end-to-end) oplossingen voor getrouwheidsmanagement alsook modulaire oplossingen, zoals het TransferConnect-geldnetwerk, verschillende verzilveringsmogelijkheden en marketing rondom klantentrouw, biedt Ascenda 's werelds meest vooraanstaande getrouwheidsprogramma's krachtige tools om duurzame relaties met hun klanten op te bouwen.



