ClearStructure Financial Technology bekroond als beste Portfolio Managementsysteem 2018

DANBURY, Connecticut, 15 november 2018 /PRNewswire/ -- ClearStructure Financial Technology, een toonaangevende leverancier van bekroonde oplossingen voor portfoliobeheer die worden gebruikt door professionals en bedrijven in investeringsbeheer, waaronder hedgefondsen, traditioneel vermogensbeheer, privaat vermogen, private schuld, administratie en CLO-managers, kondigde vandaag aan dat het bekroond is met een onderscheiding voor het beste portfolio managementsysteem door Alt Credit Intelligence in het kader van hun European Serve Provider Awards van 2018. Deze onderscheidingen vormen een erkenning voor die dienstverleners op het gebied van hedgefondsen die in de afgelopen 12 maanden een uitmuntende klantgerichtheid en innovatieve productontwikkeling hebben getoond.



Door dit opvallende blijk van erkenning wordt de kracht van Sentry PM voor alternatieve fondsen getoond. Deze onderscheiding is gericht op de belangrijkste spelers in de branche. De jury geeft een strenge beoordeling en bestaat uit een panel van professionals op het gebied van bedrijfsvoering, finance en technologie, werkzaam voor kredietgerichte hedgefondsen. Sentry PM zorgt voor een unieke combinatie van flexibiliteit en kracht. Het platform heeft de flexibiliteit om zich aan te passen aan de werkstromen van een klant, in te spelen op marktinnovatie en zich te vernieuwen, om te voldoen aan de veranderende behoeften van de branche.



"Wij voelen ons vereerd dat Sentry PM is erkend als het beste portfolio managementsysteem", zei Jeremy Hintze, Partner en Chief Operating Officer van ClearStructure Financial Technology. "Wij bedanken onze klanten, die ons het vertrouwen hebben gegeven om hen te helpen hun bedrijven succesvol te doen groeien door middel van onze innovatieve, kosteneffectieve en complete oplossing voor portfoliobeheer. Dit laat duidelijk zijn hoe hard ons team gewerkt heeft, en hoeveel succes wij voor onze klanten hebben bereikt. Wij blijven ons inzetten voor uitmuntendheid en kijken uit naar weer een geweldig jaar in 2019".



ClearStructure Financial Technology levert Sentry PM, een cloud-gebaseerde, front-to-backoffice oplossing voor beheer van zakelijke portfolio's die door hedgefondsen, vermogensbeheerders, directe leningverstrekkers en gestructureerde finance-groepen in Noord-Amerika, Europa en Azië worden gebruikt.



Over ClearStructure Financial Technology:



ClearStructure Financial Technology zorgt voor hoogwaardige technologische oplossingen die kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van de investeringsbranche. De Sentry-oplossing zorgt voor volledige front-to-backoffice functionaliteit voor managers, in een enkel platform, voor alle vermogenstypes. De Sentry-productsuite van ClearStructure wordt door veel van de grootste en meest gerespecteerde financiële instellingen en investeringsbedrijven ter wereld gebruikt. Ga voor meer informatie over ClearStructure naar www.clearstructure.com [http://www.clearstructure.com/].



Contactpersoon: Tara Phelan, 917-334-6317, tara.phelan@clearstructure.com [mailto:tara.phelan@clearstructure.com]



Web site: http://www.clearstructure.com/