De gebeurtenissen van 2020 hebben gebruik van het Results Platform van WorkBoard versneld, met in de afgelopen 90 dagen 24 nieuwe klanten en een

WorkBoard zet sterke groei en leiderschapspositie voort in Enterprise OKR Solutions



REDWOOD CITY, Californië, 15 oktober 2020 /PRNewswire/ -- WorkBoard, Inc., leverancier van het baanbrekende Enterprise Results Platform en de Results Acceleration methodologie voor Enterprise OKR's heeft vandaag aangekondigd dat in de afgelopen 90 dagen 24 nieuwe klanten de WorkBoard-oplossing hebben gekozen om resultaten over hun gehele organisatie uit te lijnen, te meten en te verbeteren. Daarnaast hebben 27 huidige klanten hun implementatie van het WorkBoard-platform en OKR-werkmethoden aanzienlijk uitgebreid. Dit flexibele operationele model, geliefd bij snel groeiende bedrijven, is nu onmisbaar geworden voor bedrijven van elk formaat. Iteratie van strategische prioriteiten met korte tussenpozen is van essentieel belang. Uitlijnen met uitkomsten in plaats van de activiteit meten verbetert de bijdragen van werknemers en de resultaten van het bedrijf. Transparantie over de voortgang in vergelijking met het plan is een voorwaarde voor succes.



Organisaties kijken vooruit naar 2021 en vele zijn zich ervan bewust dat ze een dynamischer digitale en transparante aanpak moeten hebben bij het uitvoeren van strategische prioriteiten, dat ze strategie aan uitvoer moeten koppelen en alleen in teams resultaten kunnen bereiken. Bedrijven zijn gedwongen hun resultaten te optimaliseren met wijdverspreide en afgeleide teams. Teamleden hebben thuis ook andere verplichtingen en hebben minder een fysieke band met het bedrijf omdat ze niet op kantoor zitten. WorkBoard's resultaten van het derde kwartaal laten zien dat bedrijven in allerlei sectoren meer flexibiliteit zoeken en zich op strategische doelstellingen richten, op gemakkelijker manieren om de belangrijke resultaten te meten. Ze willen zorgen dat wijdverspreide en hybride teams een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan het bedrijf.



"We geven het werkritme in ons bedrijf een heel nieuwe invulling, van hoe vaak en hoe goed we uitlijnen op de geplande uitkomsten tot de manier waarop we die uitkomsten meten en beheren," zegt Harwood Talcove, CEO, Government Lexis Nexis Risk Solutions, CEO Lexis Nexis Special Services. "WorkBoard heeft ons geholpen onze resultaten en ons concurrentievoordeel te verbeteren in een moeilijk jaar."



De CEO of Aprimo, Erik Huddleston, voegt hieraan toe, "In augustus 2020 nam ik het roer over bij Aprimo en ik heb meteen WorkBoard ingevoerd om helderheid, focus en transparantie over resultaten te bereiken, zelfs voordat ik een groot aantal mensen in de organisatie had ontmoet. Ik had WorkBoard al bij twee andere bedrijven gebruikt en kan me eerlijk gezegd niet voorstellen hoe je een groeibedrijf zonder runt."



Tot de nieuwe klanten van WorkBoard behoren 8 grote bedrijven in de gezondheidszorg, 3 firma's die financiële diensten aanbieden en 5 techbedrijven. Naast Ascension, Cisco, IBM, LexisNexis, Microsoft en Tacoma Power hebben meer dan een dozijn andere klanten ook hun WorkBoard-implementaties uitgebreid.



"De 'toekomst van het werk' is geen luchtspiegeling meer. In maart 2020 werd de toekomst werkelijkheid," zegt WorkBoard CEO en mede-oprichter Deidre Paknad. "Tegenwoordig moet bijna elk bedrijf de strategische prioriteiten elk kwartaal, in plaats van elk jaar, herhalen en zorgen dat wijdverspreide teamleden met een duidelijk doel voor ogen naar samenhangende resultaten toe werken. Die verschuiving naar beheer van uitkomst en mentaliteit is zowel goed voor de dringende noodzaak voor bedrijven om in onzekere tijden de resultaten te optimaliseren als voor werknemers die in de complexere thuiswerksituatie meer autonomie en zinvolle betekenis van hun werk zoeken. Ik ben er erg trots op dat bestaande klanten een nieuwe impuls konden ontwikkelen in kwartaal 2 en 3 van 2020 doordat ze goed uitgelijnd en met een hoge graad van transparantie konden werken. En het is al even fantastisch om zoveel nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Een aantal van hen is van spreadsheet-OKR's op ons platform overgestapt. Het uitlijnen van resultaten is een cruciaal proces en functioneert alleen goed op grote schaal als het digitaal, transparant en datagedreven is."



WorkBoard's resultaten van het derde kwartaal tonen een versnelling van de toch al sterke groei in 2020. Nadat de verkoop in 2019 werd verdriedubbeld en er in januari een nieuwe financieringsronde van $30 miljoen werd aangekondigd onder leiding van Andreessen Horowitz, heeft WorkBoard tevens zijn categorieleidende NPS-beoordeling voor Enterprise OKR's en strategische planningsoftware behouden (Bron: G2Crowd). Naast de groeiende vraag naar het Results Platform is er nu ook veel vraag naar WorkBoard's OKR Coach Certification programma. WorkBoard heeft in Q3 650 nieuwe OKR-coaches gecertificeerd, naast de meer dan 2000 coaches die het programma al eerder hebben voltooid.



Over WorkBoard



WorkBoard is de leider en pionier in business results management oplossingen die organisaties helpen om groei aan te drijven en concurrentievoordeel te behalen door betere uitlijning van resultaten, transparantie en controleerbaarheid. Het Enterprise Results Platform van WorkBoard is overgenomen door Cisco, IBM, Juniper, Microsoft, Zuora en vele anderen. De deskundige adviesdienst en Enterprise OKR-methodologie helpen klanten om snel een flexibeler aanpak van strategie te ontwikkelen en al binnen één kwartaal betere resultaten te behalen. WorkBoard's OKR Coach Certification programma dat in 2018 van start ging, is het ijkpunt in de sector, en er zijn meer dan 2000 coaches gecertificeerd die hun organisaties helpen beter uit te lijnen op uitkomsten en om resultaten effectiever te meten. Het bedrijf is in Redwood City, Californië gevestigd en heeft meer dan $65 miljoen aan financiering door Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures, M12 van Microsoft, en Floodgate. Kijk voor meer informatie op www.WorkBoard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2949054-1&h=1128184962&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2949054-1%26h%3D2755027606%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3Dwww.WorkBoard.com&a=www.WorkBoard.com] of volg het bedrijf op Twitter @WorkBoardInc.



