ZTE lanceert als eerste een 5G+VDSL2 hybride home gateway

SHENZHEN, China, 15 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation [https://www.zte.com.cn/global/] (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag tijdens Broadband World Forum 2019 als eerste in de sector een 5G+VDSL2 hybride home gateway gelanceerd: de H339X.



Het toestel ondersteunt een aantal toegangstechnologieën, zoals 5G, VDSL2, PON en Ethernet WAN. Het is ontworpen om beheerders meerdere breedbandevolutie-solutions te leveren en hen te helpen met de bouw van zeer hoogwaardige netwerken.



De H339X 5G+VDSL2 hybride home gateway maakt breedbandtoegang in uiteenlopende scenario's mogelijk. In gebieden met de oude koperinfrastructuur, kunnen gebruikers de bandbreedte-beperkingen van xDSL overwinnen met de H339X en gigabitsnelheden bereiken door middel van een combinatie van 5G- en xDSL-netwerken.



In gebieden waar koper- of glasvezelkabels ontoegankelijk zijn, hebben gebruikers met de H339X toegang tot breedbanddiensten via 5G en kunnen ze genieten van een superieure netwerkervaring met zeer lage latentie.



Met een SFK-kooi, waarin een GPON-, XG-PON-, of XGS-PON-module kan worden geplaatst, kan het netwerk met de H339X soepel worden opgewaardeerd van DSL naar PON. Daarbij kunnen beheerders deep fiber-plaatsingen uitvoeren. Bovendien ondersteunt de H339X 10GE Ethernet WAN-toegang, waarmee het mogelijk is een thuisnetwerk te bouwen in SFU+router modus. De H339X kan worden hergebruikt in netwerkupgrades waarmee beheerders de kosten van apparatuur en bedrijfsactiviteiten kunnen verminderen.



Aan de gebruikerskant ondersteunt de H339X 5G+VDSL2 hybride home gateway wifi 6 en 4x4 11ax@2.4GHz en 4x4 11ax@5GHz MU-MIMO-technologie. Dit levert fysieke netwerksnelheden tot wel 3,6 Gbps: dat is drie keer zo snel als AC1200 home gateways. Met zijn 10GE LAN-poort en 5G-interface met zeer hoge bandbreedte, kan de H339X gebruikers een ultieme breedbandervaring geven.



In overeenstemming met de EasyMesh-standaard, is de H339X compatibel met apparaten van verschillende verkopers, zodat beheerders thuisnetwerkdiensten kunnen uitrollen en een slim mesh-wifinetwerk kunnen bouwen.



Als het gaat om het ontwerp van de hardware, beschikt de H339X 5G+VDSL2 hybride home gateway over een geavanceerde antennereeks, zodat de RF-banden van 5G en wifi elkaar niet storen. De X-vorm van de H339X symboliseert een toekomst van oneindige mogelijkheden, een weerklank van de integratie van meerdere toegangstechnologieën in het product.



ZTE is toonaangevend op het gebied van CPE door haar sterke capaciteiten in onderzoek en ontwikkeling en de wijdverspreide invoering van haar producten op de mondiale markten. In het eerste kwartaal van 2019 had ZTE het op een na grootste marktaandeel in CPE-apparatuur ter wereld, zo blijkt uit een gegevensrapport van onderzoeksbureau IHS Markit.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



Tot de dag van vandaag heeft ZTE 25 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke 5G-markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika, etc. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van de VN Global Compact.



