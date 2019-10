WorkBoard kondigt diepere Jira-integratie aan om Team OKR's in de Jira-ervaring van ontwikkelaars te brengen

REDWOOD CITY, Californië, 15 oktober 2019 /PRNewswire/ -- WorkBoard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2610749-1&h=916088214&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1151579850%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3DWorkBoard&a=WorkBoard], de pionier op het gebied van bedrijfsstrategie en resultatenbeheer, kondigde vandaag een nog diepere integratie aan met Jira Software om zijn toonaangevende OKR-oplossing voor ondernemingen als een systeemeigen ervaring te leveren binnen Jira's populaire softwareontwikkeling en tracking tool voor problemen.



Objectives and Key Results (OKR's - doelstellingen en belangrijke resultaten) in WorkBoard tonen het doel en de waarde van het werk dat elke dag door technische teams gedaan wordt terwijl Jira helpt om dat werk georganiseerd en gemakkelijk te houden. Doel en productiviteit komen nu samen voor teams die binnen Jira werkzaam zijn, terwijl hun teamgenoten buiten Jira de echte impact van het ontwikkelingsteam wat betreft de strategische prioriteiten van het bedrijf kunnen waarnemen.



Deze integratie en systeemeigen gebruikerservaring zijn een aanvulling op WorkBoards bestaande Jira-integratie, waarmee de resultaten in WorkBoard automatisch worden bijgewerkt zodra het werk in Jira is voltooid. De nieuwe mogelijkheden voegen een tabblad aan Jira toe om de WorkBoard OKR-pagina te bekijken en de OKR's te updaten. Met deze functie is het volgende mogelijk:





-- Het weergeven van de volledige OKR's zoals gedefinieerd in WorkBoard,

weergegeven als een tabblad in de Jira-ervaring

-- Het zien, navigeren en reageren op OKR's in Jira

-- Het verkrijgen van een enkelvoudige lijst met belangrijke resultaten

voor elke OKR en het updaten ervan zonder dat Jira daarbij verlaten

hoeft te worden

-- Het automatisch updaten van de belangrijkste resultatengegevens in

WorkBoard zodra het werk in Jira voltooid is

-- Het bekijken van de resultaten die afkomstig zijn van meerdere

Jira-gevallen in WorkBoard of in Jira

-- Het geven van een bredere organisatorische transparantie wat betreft de

zakelijke impact en voortgang van het ontwikkelingswerk

"Technische teams willen weten dat hun werk echt belangrijk is voor de klant en het bedrijf, en ze willen tevens efficiënt werken. Het is moeilijk om die impact waar te nemen en het te volgen wanneer er aan een takenlijst gewerkt wordt," aldus Deidre Paknad, WorkBoard CEO en medeoprichter. "Duizenden engineers gebruiken WorkBoard om de belangrijkste resultaten die zij tijdens hun werk verkrijgen te definiëren en uit te lijnen. Met deze diepere WorkBoard-Jira-integratie zal het voor teams gemakkelijker zijn om de 'big picture' van de impact in gedachten te houden wanneer zij de dagelijkse productbeslissingen afhandelen."



WorkBoards oplossing wordt gebruikt door grote ondernemingen en snelgroeiende bedrijven om hun strategische prioriteiten sneller te communiceren, af te stemmen, te meten en realiseren. Alhoewel het meestal in de hele onderneming wordt gebruikt, gebruiken de ontwikkelingsteams het meestal voor het:





-- Vaststellen van de teamdoelstellingen en belangrijkste resultaten, met

inbegrip van OKR's voor producten, pods en squads, om beter af te

stemmen hoe technologieteams echt te werk gaan

-- Afstemmen van OKR's en weerspiegelen van belangrijke resultaten binnen

teams om afhankelijkheden continu aan de oppervlakte te brengen en te

zien hoe hun werk bijdraagt aan de bedrijfsgroei en de doelstellingen

van de klant

-- Automatisering van de vervelende bediening en voorbereiding van

productrecensies om iedereen continue transparantie te geven wat betreft

de voortgang strategische prioriteiten zonder dat daar een zware

rapportagelast aan verbonden is

-- Organiseren van slimmere groepsbijeenkomsten en beraadslagingen waarbij

doelstellingen en belangrijke resultaten op de agenda staan en waar de

beslissingen van vergadering tot vergadering gevolgd kunnen worden

De WorkBoard plug-in [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2610749-1&h=2798714741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1633928715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252Fokrs-for-jira%252F%26a%3DWorkBoard%2Bplug-in&a=WorkBoard+plug-in] voor Jira Cloud en Jira On Prem is nu beschikbaar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2610749-1&h=3354516642&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D2557783083%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmarketplace.atlassian.com%252Fapps%252F1221224%252Fworkboard-okrs-for-jira%253Fhosting%253Dserver%2526tab%253Doverview%26a%3Dnow%2Bavailable&a=nu+beschikbaar] in de Atlassian store.



Over WorkBoard



WorkBoard is de pionier op het gebied van oplossingen voor bedrijfsstrategie en resultatenbeheer en de enige OKR-aanbieder voor grote ondernemingen. Het ontsluit groei voor klanten door de afstemming en verantwoordelijkheid opmerkelijk eenvoudig te maken. WorkBoards platform voor strategie en resultatenbeheer stelt snelgroeiende en grootschalige bedrijven in staat om resultaten af te stemmen en resultaten samenhangend binnen de hele organisatie te meten; de OKR coaching-diensten en het certificeringsprogramma helpen organisaties om snel resultaten te verkrijgen. Klanten die op WorkBoard vertrouwen zijn o.a Microsoft, Cisco, Cision, Juniper, Malwarebytes, McKesson, IBM, Reliance Industries, Workday en anderen. Ga voor meer informatie naar www.workboard.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2610749-1&h=1383500958&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1066868593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.workboard.com%252F%26a%3Dwww.workboard.com&a=www.workboard.com] of volg het bedrijf op Twitter @WorkboardInc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2610749-1&h=3851884840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610749-1%26h%3D1941710881%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fworkboardinc%26a%3D%2540WorkboardInc.&a=%40WorkboardInc.]



