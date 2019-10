LyondellBasell kondigt de bouw van een nieuwe kleinschalige moleculaire recyclinginstallatie aan

De nieuwe installatie is een aanvulling op de bestaande mechanische recyclingactiviteiten van het bedrijf



ROTTERDAM, Nederland en HOUSTON, 15 oktober 2019 /PRNewswire/ -- LyondellBasell [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2599641-1&h=1472046981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2599641-2%26h%3D4066937231%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lyondellbasell.com%252F%26a%3DLyondellBasell&a=LyondellBasell] kondigde vandaag aan dat het een nieuwe kleinschalige proefinstallatie bouwt op hun locatie in Ferrara, Italië, waardoor het bedrijf vooruitgang boekt bij het op een commerciële schaal omzetten van post-consument kunststoffen naar nieuwe kunststoffen. Het bedrijf koos de Ferrara-locatie voor de proefinstallatie vanwege zijn lange geschiedenis op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, waaronder op het gebied van katalysatorontwikkeling.



Door zijn samenwerking met het Karlsruher Institut für Technologie (KIT), heeft de gepatenteerde moleculaire recyclingtechnologie van LyondellBasell, MoReTec, aangetoond dat het gebruik van een katalysator in het pyrolyseproces, of de structurele afbraak van plastic afval in moleculen, sneller en energiezuiniger is dan traditionele chemische recycling.



"We hebben de afgelopen 15 maanden onze mogelijkheden voor chemische recycling verbeterd, en door middel van onderzoek en tests bestuderen we een aantal van LyondellBasell's bedrijfseigen katalysatoropties," aldus Jim Seward, LyondellBasell Senior Vice President voor Research & Development, Technology and Sustainability. "In aanvulling op de voortzetting van de ontwikkeling van onze katalysatoropties, zal de investering in een kleinschalige proefinstallatie ons helpen om de MoReTec-technologie te verbeteren voor gebruik op commerciële schaal en als onderdeel van onze zoektocht naar een echte circulaire economie."



LyondellBasell's MoReTec-technologie heeft als doel om plastic afval dat gewoonlijk moeilijk te recyclen is, zoals meerlagige films, te converteren zodat ze teruggebracht worden naar hun moleculaire toestand en gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van nieuw plastic voor alle toepassingen, waaronder contact met levensmiddelen en artikelen voor de gezondheidszorg. Hoewel MoReTec gebaseerd is op chemische recycling, omvat het ook een gepatenteerde katalysatorbenadering.



LyondellBasell is van mening dat deze aanpak een aanzienlijk potentieel heeft vanwege het lagere energieverbruik en het snellere chemische conversieproces dat minder warmte gebruikt.



In de komende maanden zal LyondellBasell blijven bouwen aan zijn proefinstallatie in Ferrara, terwijl tevens aandacht besteedt zal worden aan de interactie van verschillende soorten afval op het moleculaire recyclingproces, de katalysatorselectie, en de procesomstandigheden.



De ontwikkeling van moleculaire recycling is slechts een van de drie manieren waarop LyondellBasell duurzame oplossingen promoot wat betreft plastic afval. LyondellBasell is ook actief betrokken in mechanische recycling door middel van zijn Quality Circular Polymers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2599641-1&h=3361337231&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2599641-2%26h%3D1066340950%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.qcpolymers.com%252Fen%252F%26a%3DQuality%2BCircular%2BPolymers&a=Quality+Circular+Polymers] (QCP) joint venture met SUEZ, die post-consument plastic afval omzet in nieuwe plastic pellets die gebruikt worden in toepassingen variërend van elektrische apparatuur, flessen voor wasmiddelen en koffers. Daarnaast heeft LyondellBasell nieuwe bio-plastics geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen zoals kook- en plantaardige olie-afval, dat gebruikt kan worden om artikelen te maken zoals voedselverpakkingen, speelgoed en meubels.



Over LyondellBasell LyondellBasell is een van de grootste kunststof-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. Aangedreven door werknemers over de hele wereld, produceert LyondellBasell wereldwijd materialen en producten die van essentieel belang zijn voor het bevorderen van oplossingen voor moderne uitdagingen zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichte en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door middel van sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel van de auto's en vrachtwagens op de weg en het verzekeren van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeersamenstellingen en de grootste licentiegever van polyolefine technologieën. In 2019 stond LyondellBasell op de lijst "World's Most Admired Companies" van het tijdschrift Fortune. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2599641-1&h=1419483131&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2599641-2%26h%3D1433703330%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lyondellbasell.com%252F%26a%3Dwww.LyondellBasell.com&a=www.LyondellBasell.com].



https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg]



Video - https://www.youtube.com/watch?v=uQ8NyK3xKmI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2599641-1&h=2789420831&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuQ8NyK3xKmI&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuQ8NyK3xKmI] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2599641-1&h=38615599&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2599641-2%26h%3D148026265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F562522%2FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg]



CONTACT: MEDIAVRAGEN: Amerikaanse medialijn: +1 713 309 7575, LyondellBasell Duitsland: +49 2236721595, E-mail: mediarelations@lyondellbasell.com



Web site: http://www.lyondellbasell.com/