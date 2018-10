Swisscom en ASSIA ondertekenen kruislicentie-overeenkomst

REDWOOD CITY, Californië, 15 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Inc. (ASSIA) [http://www.assia-inc.com/] de toonaangevende leverancier van breedband- en wifi-beheersoftware en Swisscom [https://www.swisscom.ch/en/about.html], het leidinggevende telecombedrijf van Zwitserland en een investeerder in ASSIA, hebben vandaag aangekondigd dat zij een kruislicentie-overeenkomst inzake octrooien hebben ondertekend.



Volgens de overeenkomst hebben de twee partijen ingestemd met een kruislicentie inzake de octrooien die betrekking hebben op vaste breedbandtoegang, draadnetwerkbeheer en aan DSL gerelateerde optimalisatieproducten en -diensten.



"Wij kijken ernaar uit onze langdurige relatie met Swisscom uit te breiden nu het bedrijf een deel wordt van een groeiende lijst van licentiehouders over de hele wereld die de technologie & het intellectueel eigendom van ASSIA gebruiken," verklaarde ASSIA. "Wij kijken tevens uit naar een toekomstige potentiële samenwerking."



"Deze kruislicentie-overeenkomst met ASSIA verbetert onze mogelijkheden om betrouwbaar internet te bieden in heel Zwitserland. Tegelijkertijd opent zij de deur voor de toekomstige wederzijds voordelige volgende generatie producten," zei Swisscom.



Over Swisscom Swisscom is de leidinggevende telecomoperator en één van de toonaangevende IT-ondernemingen van Zwitserland. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Worblaufen, dicht bij de hoofdstad Bern. Meer dan 20.000 werknemers realiseerden een omzet van CHF 2,9 miljard tot het einde van het eerste kwartaal van 2018. Swisscom is één van de meest duurzame bedrijven in Zwitserland en Europa.



Over ASSIA ASSIA is een betrouwbare partner met het leidende marktaandeel inzake oplossingen voor beheers- en optimalisatiesoftware voor mondiale breedband- en residentiële toegangsnetwerken. Het Expresse®-breedbandsysteem van ASSIA maakt het mogelijk de operationele kosten aanzienlijk te verlagen voor Internet Service Providers op het gebied van abonneezorg, een hogere klanttevredenheid en het upgraden van meer verbindingen naar servicelagen die hogere inkomsten genereren. De ClearView®-software van ASSIA zorgt voor zowel breedbandtoegang als analyses van wifi-verbindingen en geeft aanbevelingen wat betreft gepaste stappen om problemen op te lossen door gebruik te maken van een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor callcenter-agenten en veldtechnici. De wifi-optimalisatiesoftware CloudCheck® van ASSIA maakt het mogelijk voor de dienstleveranciers en ondernemingen om een premium digitale ervaring te leveren via residentiële wifi-netwerken. ASSIA heeft wereldwijd contracten met meer dan 100 miljoen breedbandhuishoudens. Dankzij de productevolutie en de bijdrages van het bedrijf aan de breedbandnormen zal ASSIA ISP's in de hele wereld helpen hun netwerken te upgraden met volgende generatie G.Vector- en G.Fast-normen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.assia-inc.com [http://www.assia-inc.com/].



Expresse(®), ClearView(®) en CloudCheck(®) zijn geregistreerde handelsmerken van ASSIA.



"ASSIA" is een afkorting voor "Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated."



Contacten met de Media: David Stevenson Chief Revenue Officer ASSIA (650) 654-3400 pr@assia-inc.com [mailto:pr@assia-inc.com]



https://mma.prnewswire.com/media/585613/ASSIA_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/585613/ASSIA_Logo.jpg]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/585613/ASSIA_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/585613/ASSIA_Logo.jpg]



Web site: https://www.assia-inc.com/