Persbericht



Amsterdam, 31 augustus 2020



Inzendtermijn voor De Grote Poëzieprijs geopend



Inzenden kan tot en met 31 december 2020



Prijs de Poëzie organiseert de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlands taalgebied: De Grote Poëzieprijs 2021, toegekend aan de beste Nederlandstalige poëziebundel van 2020. De winnaar ontvangt een geldbedrag van €25.000.



De Grote Poëzieprijs 2021 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd door een uitgeverij dan wel in eigen beheer, in een oplage van minimaal 250 exemplaren met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020. Inzenden voor De Grote Poëzieprijs 2021 kan tot en met 31 december 2020. Vervolgens gaat een vijfkoppige jury aan de slag met het lezen en beoordelen van alle bundels. De winnaar van De Grote Poëzieprijs wordt in juni 2021 bekendgemaakt. Van het prijzengeld komt € 20.000 direct ten goede aan de auteur van de winnende bundel en is € 5.000 bestemd voor een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnende auteur.



Inzenden



Deelnemen kan vanaf 1 september 2020 via de website https://www.prijsdepoezie.nl/de-grote-poezieprijs/meedoen. Per titel dienen zes papieren exemplaren gestuurd te worden naar:



De Grote Poëzieprijs



T.a.v. de jury



Postbus 11755



1001 GT Amsterdam



Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 50 (exclusief 21% btw) gevraagd voor deelname.



Prijs de Poëzie



De Grote Poëzieprijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018). De Grote Poëzieprijs 2021 is onderdeel van de activiteiten van Prijs de Poëzie, een initiatief van stichting Poëzieclub, waar ook de uitreiking van De Gedichtenwedstrijd (voorheen bekend als Turing Gedichtenwedstrijd) onder valt.



Afgelopen jaar ontving de organisatie 118 inzendingen. De Grote Poëzieprijs 2020 ging naar Vrouwkje Tuinman voor haar bundel Lijfrente, verschenen bij uitgeverij Cossee.



Deelnemende organisaties en fondsen



Prijs de Poëzie is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door alle deelnemers, De Brakke Grond, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, Lirafonds en School der Poëzie.



Aanvullende informatie, interviews of beeldmateriaal neemt u contact op met:



Claartje Nicolas



t. 06 24595400



e. claartje@prijsdepoezie.nl / algemeen@prijsdepoezie.nl