Het productevaluatieteam van XCMG voltooit eerste ronde van productbeoordeling

XUZHOU, China, 15 september 2020 /PRNewswire/ - Toonaangevende fabrikant van bouwmachines XCMG (SHE: 000425) heeft een productevaluatieteam geïntroduceerd dat uit 50 productbeoordelaars bestaat om producten te verbeteren op basis van de feedback van klanten. Dit team heeft onlangs de eerste beoordeling van de nieuwste hijsmachines van XCMG op verschillende locaties in China voltooid.



De productbeoordelaars beschikken over uitgebreide expertise in het bedienen van verschillende constructiemachines. Met gemiddeld meer dan 10 jaar ervaring kunnen ze hun unieke inzichten aanbieden om de producten en diensten te verbeteren op basis van de behoeften van de klant, en kunnen ze toekomstige kopers ook professioneel advies geven.



In augustus kwamen 10 productbeoordelaars met expertise in het bedienen van apparatuur voor speciale en gevaarlijke operaties bijeen in Fuzhou, in de provincie Fujian om de nieuwe kraanmodellen QY25K5C_I en QY40KC_I van XCMG te testen. De nieuwe ontwerpen hebben nu een langere giek en een geoptimaliseerde constructie waarmee de veiligheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en algehele prestaties aanzienlijk verbeterd zijn. De beoordeling vond plaats bij harde wind en de teamleden prezen de stabiliteit van de giek.



"We hopen dat onze trouwe klanten ons gericht en rechtstreeks feedback kunnen geven. We streven ernaar om samen te werken met onze partners die onze producten constant gebruiken om de producten vanuit hun perspectief te verbeteren", aldus Sun Jianzhong, vicepresident van XCMG en General Manager van XCMG Hoisting Machinery Business Division.



In 2020 houdt XCMG actief rekening met de feedback van gebruikers en wordt het klantgerichter bij het upgraden van de klassieke modellen hijsmachines, wat in lijn is met het verkennen van een bedrijfsmodel op basis van de behoeften van klanten die alsmaar professioneler worden.



Wang Min, voorzitter en CEO van XCMG, merkte onlangs op de China Chief Quality Official Conference 2020 over de praktijk en resultaten van XCMG in termen van algemeen kwaliteitsmanagement op dat "het opbouwen van leiderschap, kwaliteitscultuur, geavanceerde kwaliteitsmanagementsystemen en voortdurende technologische innovatie de pijlers zijn. van onze kwaliteitsstrategie."



Over XCMG



XCMG is een multinationaal productiebedrijf voor zware machines met een geschiedenis van 77 jaar. Het staat momenteel op de vierde plaats in de wereld van bouwmachines. Het bedrijf exporteert naar meer dan 187 landen en regio's over de hele wereld.



