Globalization Partners uitgeroepen tot marktleider in het NelsonHall's 2020 Global Employer of Record-rapport

BOSTON, 15 september 2020 /PRNewswire/ -- Globalization Partners, het bedrijf dat wereldwijd de bedrijfsvoering vereenvoudigt door bedrijven in staat te stellen om talent aan te nemen in meer dan 180 landen zonder de complexiteit van het opzetten van internationale bijkantoren of dochterondernemingen, kondigde vandaag aan dat het door onderzoeksbureau NelsonHall is uitgeroepen tot een Employer of Record (EOR) -marktleider, in het allereerste onderzoeksrapport van NelsonHall, Global Employer of Record Services.



De diepe duik in de branche werd uitgevoerd door Principal Research Analyst, Pete Tiliakos, en richt zich op de marktdynamiek die acceptatie stimuleert, op de manier waarop de technologie vorm krijgt en hoe de industrie beïnvloed wordt. Het rapport omvat een evaluatie van de bedrijven die deze diensten verlenen. Er wordt ook gekeken naar de voorspelde groei van de EOR-sector die naar verwachting in 2024 goed zal zijn voor ongeveer $ 1,1 miljard omdat het een steeds betere optie wordt voor groeiende bedrijven om, in overeenstemming met de regels, internationaal talent in dienst te nemen ter ondersteuning van hun wereldwijde uitbreidingsactiviteiten.



Pete Tiliakos, Principal HR Technology & Services Analyst, NelsonHall, zei: "Een belangrijke onderscheidende factor voor een wereldwijde Employer of Record-leverancier is het eigendomsrecht en het zorgvuldig beheren van de compliance van de juridische entiteiten in zoveel mogelijk belangrijke landen zodat nationale expertise geboden en de kwaliteit en controle over de klantervaring vergroot kan worden. Met 52 juridische entiteiten en meer in het vooruitzicht, heeft Globalization Partners het meest uitgebreide aanbod van Employer of Record-bedrijven wereldwijd. In combinatie met een modern technologieplatform en gebruikerservaring hebben zij zich als leider in de markt kunnen positioneren."



Het rapport benadrukt de leiderschapspositie van Globalization Partners in de volgende belangrijke gebieden:





-- De mogelijkheid om multinationale ondernemingen een "turnkey"-conforme

wereldwijde uitbreidingsoplossing te bieden, inclusief een snel

inzetbaar, door technologie ondersteund HR- en loonlijstmodel ter

ondersteuning van meer dan 187 landen waar 95% van de vraag van nieuwe

klanten beheerd wordt via zijn eigen juridische entiteiten;

-- Zijn enige gepatenteerde platformtechnologie ter ondersteuning van zijn

wereldwijde Employer of Record-diensten, inclusief een sterk

geautomatiseerde, moderne, vereenvoudigde gebruikerservaring, mobiele

ESS/MSS en hulpmiddelen voor de klant voor het beheren van zijn

werknemers;

-- Diepgaande wereldwijde expertise op het gebied van HR- en

salarisadministratie ondersteund door gevestigde juridische entiteiten

en middelen op 52 locaties/landen wereldwijd;

-- Lage afhankelijkheid van derden, waardoor een gedifferentieerd niveau

van controle verkregen wordt over het end-to-end leveringsmodel,

inclusief compliance, gegevens en beveiliging;

-- Sterke nadruk op en investeringen in klant-/werknemerservaring, met een

voortdurende klanttevredenheid van ~ 97%.

"Dit onderzoek van NelsonHall bevestigt wat we in de markt waarnemen: dat bedrijven van elke omvang steeds vaker op zoek zijn naar EOR's om gemakkelijk en conform de wetgeving uit te breiden naar nieuwe regio's zodat nieuwe inkomstenstromen geopend worden en toegang verkregen wordt tot hooggeschoold talent buiten het land van vestiging," aldus Nicole Sahin, CEO en oprichter van Globalization Partners. "Ons leiderschap in de markt komt voort uit onze nooit niet-aflatende toewijding om onze klanten een oplossing te bieden waarbij de beste technologie en de ongekende expertise van onze eigen juridische entiteiten in het land gecombineerd worden zodat de groeidoelstellingen van onze klanten in hun beoogde markten volledig ondersteund worden."



Het rapport merkte ook op dat ondanks de recente wereldwijde economische impact van de COVID-19-pandemie, kopers van wereldwijde EOR-diensten geen tekenen vertonen dat ze hun uitbreidingsinspanningen zullen stoppen. EMEA en APAC zijn de meest beoogde regio's voor uitbreiding nu grenzen opnieuw geopend worden en economieën opgestart.



Download hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=3329108706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D2425223462%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fresources%252Freport-nelsonhall-neat-evaluation-global-employer-of-record-services.%26a%3Dhere&a=hier] het rapport en ontdek wat ons onderscheidt van de rest.



Bekijk voor meer informatie over Globalization Partners' oplossing deze 90-seconden durende demonstratie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=1292458418&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D2386719776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalization-partners.com%252Fresources%252Fvideo-international-business-simplified%252F%26a%3D90-second%2Bdemonstration&a=90-seconden+durende+demonstratie].



Over het rapport

Het NelsonHall's Global Employer of Record (EOR) Services-rapport richt zich op het opkomende servicemodel voor outsourcing, waarmee groeiende multinationale bedrijven in staat gesteld worden om buitenlandse werknemers conform de regels in dienst te nemen ter ondersteuning van de wereldwijde expansieactiviteiten van het bedrijf. Het rapport geeft een beoordeling van de volgende providers: Globalization Partners, Velocity Global, Safeguard Global, Acumen International, Papaya Global en Shield GEO.



Dit belangrijke onderzoek van NelsonHall biedt een diepgaande analyse en beschrijft in detail wat bereikt kan worden wanneer gebruik gemaakt wordt van de nieuwste wereldwijde EOR-oplossingen.



Over NelsonHall

NelsonHallis het toonaangevende wereldwijde analistenbureau toegewijd om organisaties te helpen met de "kunst van het mogelijke" in de transformatie van digitale operaties. Het biedt buy-side-organisaties gedetailleerde, kritieke informatie over markten en verkopers (inclusief NEAT-beoordelingen) waarmee ze snelle en goed geïnformeerde inkoopbeslissingen kunnen nemen. NelsonHall biedt verkopers diepgaande kennis van de marktdynamiek en gebruikersvereisten om hen te helpen hun go-to-market-strategieën aan te scherpen. Het onderzoek van NelsonHall is gebaseerd op grondig, geheel origineel onderzoek, en wordt alom gerespecteerd vanwege de kwaliteit, diepgang en inzicht van de analyse.



Over Globalization Partners

Globalization Partners stelt bedrijven in staat om snel en gemakkelijk internationaal uit te breiden in 187 landen verspreid over zes continenten. Ons Global Employer of Record (EOR)-model staat bedrijven toe om binnen 12 uur werknemers aan te nemen zonder dat zij door complexe internationale juridische, fiscale en HR-kwesties moeten navigeren. Wanneer bedrijven toptalent vinden, dan wordt dat teamlid op onze plaatselijke loonlijst gezet. Wij zijn de meest betrouwbare oplossing op de markt en bieden 24/7/365 premium ondersteuningsdiensten. We hebben over de hele wereld teams en kantoren, en ons wereldwijde hoofdkantoren zijn gevestigd in Boston en California, met regionale hoofdkantoren in Londen, Ierland, Singapore en Dubai.



Globalization Partners is Privacy Shield-gecertificeerd voor HR-data, en heeft een consequente klanttevredenheidsbeoordeling van 97% omdat het gemakkelijk voor bedrijven is om wereldwijd uit te breiden. Ga voor meer informatie naar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=3558013841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D3382854205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.globalization-partners.com%25252f%2526c%253DE%252C1%252CZdKnnTkAU7cLGeLJmL0D4YNGeH2-KEfmETeYy1GKD_igwn1zbwk1BciTcA5qGBZu5VlU_KmKuCfbKbPTr6wY2xD-oygYE_BjBhiDcUUPvX3fFA%252C%252C%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]globalization-partners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=3291275725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D3284731129%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.globalization-partners.com%25252f%2526c%253DE%252C1%252CArA-4141fLolzK5mXBmaF2nxsxNywdyj3KZFNM57bbXfg_zOakrPKyWTsMZnTgf1ZUt5HrhkbWIha2vKdjiMU9z_MOvve0Un9EQqQTjaOdYGgdAllfBb%2526typo%253D1%26a%3Dglobalization-partners.com&a=globalization-partners.com] of volg ons op [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=2067484788&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D1081319292%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FGlobalPeo%253Fref_src%253Dtwsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=2787393454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D2507753235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FGlobalPeo%253Fref_src%253Dtwsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor%26a%3DTwitter&a=Twitter], [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=1020553283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D420114955%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fglobalization-partners%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=1515849062&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D3613873472%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fglobalization-partners%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn], [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=736398434&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D3753495309%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FGlobalizationPartners%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=135633659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D166970152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FGlobalizationPartners%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook], of lees onze [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=4093578101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D3196922233%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.globalization-partners.com%25252fblog%25252f%2526c%253DE%252C1%252CzB3aU5qvOD8_GqotNraca4fYlZ5mcw3ebGRrMaED92AkacpvT4l-t16oNBrUSR71LRg1JwV5mztKOkga54INSG1PusRMNVElQSLnqGIRD3p1F0sEPloW%2526typo%253D1%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]Blog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2916747-1&h=741902541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2916747-1%26h%3D1682041341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinkprotect.cudasvc.com%252Furl%253Fa%253Dhttps%25253a%25252f%25252fwww.globalization-partners.com%25252fblog%25252f%2526c%253DE%252C1%252CgGr6TOQFlBvE2s0jRRD17uwg2OMq_PdsqD18Oi_AT_26i_obMKrz6TL5-LLXnDHYpgd7WuHGUa2R4AOIw0K1XDb56NK9jo6vUZBnH6zM%2526typo%253D1%26a%3DBlog&a=Blog].



Contact:

Karen Pantinas

Kpantinas@globalization-partners.com [mailto:Kpantinas@globalization-partners.com]

617-729-4466



Web site: https://www.globalization-partners.com//