Mediabericht: Supermicro kondigt eerste First Storage Summit aan

De CEO's van Supermicro en Nutanix, en de SVP van Intel brengen de nieuwste innovaties op het gebied van opslagsystemen en opslagoplossingen voor dynamische markten onder de aandacht, waaronder voor bedrijven, datacentra, en Cloud-infrastructuren



SAN JOSE, Californië, 15 juli 2020 /PRNewswire/ -- Op 28 juli 2020 zal Supermicro zijn eerste online Top voor opslagtechnologie (First Storage Summit) presenteren. Tijdens deze Top zullen belangrijke vertegenwoordigers van Supermicro en zijn partners samenkomen om de laatste ontwikkelingen in opslagtechnologie voor bedrijven, datacentra en multi-cloud-infrastructuren te presenteren. Bevestigde presentatoren zijn onder meer Charles Liang, CEO en oprichter van Supermicro; Dheeraj Pandey, oprichter, CEO en voorzitter van Nutanix; en Rob Crooke, Senior Vice President, en General Manager van Intel NSG.



Wat: Supermicro First Storage Summit



Waar: dit is alleen een digitaal evenement met presentaties en diepgaande breakout-sessies met een live evenement om vragen te stellen.



Wanneer:





-- Noord-Amerika/EMEA - 28 juli 2020 09:00 PDT

-- Aziatisch-Pacifische regio - 29 juli 2020 - 09:00 GMT +8

Alle sessies en informatie zullen één jaar lang live blijven.



Wie: leidinggevenden van Supermicro, Nutanix, en Intel.



De sessie-hoogtepunten zijn onder meer:





-- Inleidende sessie (Supermicro, Nutanix, en Intel)

-- Technologie specifieke breakout-sessies:



-- NVMe voor hoogwaardige AI en HPC

-- Opslag met hoge capaciteit en uitbreiding

-- Faciliterende technologieën voor HCI

-- Uitbreidbare opslagoplossingen voor Cloud-toepassingen

Klik hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2858243-1&h=3377728585&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2858243-1%26h%3D3835672858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsupermicro.brighttalk.live%252Fwebinar%252Fsupermicro-storage-summit-advanced-storage-technologies%252F%26a%3Dhere&a=hier] voor meer informatie en om u aan te melden.



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, Server Building Block Solutions, en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



SMCI-F



CONTACT: Greg Kaufman, Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com



Web site: http://www.supermicro.com/