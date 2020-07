Nieuwe CTPAT-veiligheidscriteria benadrukken AIT Worldwide Logistics' investeringen in technologie en vrachtbescherming

Beveiligingstech-, leiderschapscriteria voor vernieuwing van het partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme toont inzet van de logistieke dienstverlener om de toeleveringsketen te beschermen



ITASCA, Illinois, 15 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het Amerikaanse partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme (CTPAT - Customs Trade Partnership Against Terrorism) heeft onlangs bevestigd dat de leider op het gebied van transportbeheer, AIT Worldwide Logistics, voldoet aan de nieuwste lidmaatschapscriteria van de organisatie met betrekking tot visie, leiderschap en competentie op het gebied van cyberbeveiliging.



"Door ervoor te zorgen dat onze capaciteiten overeenkomen met de CTPAT-vereisten, of deze overtreffen, wordt benadrukt hoe toegewijd AIT is om niet alleen de lading van onze klanten te beschermen, maar ook hun gevoelige informatie, alsmede de integriteit van hun hele toeleveringsketen," aldus AIT Chief Information Officer, Ray Fennelly. "Deze jaarlijkse validatie laat onze klanten weten dat AIT alleen samenwerkt met gerenommeerde organisaties die voldoen aan de industriële veiligheids- en beveiligingsnormen."



Fennelly merkte op dat een toewijding aan veiligheid en beveiliging op een leidinggevend niveau niet nieuw is voor AIT, en een vast onderdeel is van de kernwaarden van het bedrijf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857388-1&h=4075850386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857388-1%26h%3D3095826485%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252Four-culture%26a%3Dthe%2Bcompany%2527s%2Bcore%2Bvalues&a=de+kernwaarden+van+het+bedrijf]. Hij wees er ook op dat de toevoeging in 2019 van Vice President, Global Infrastructure, Mike Tegtmeyer [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857388-1&h=1594642525&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857388-1%26h%3D772648180%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252FAIT-Worldwide-Logistics-Welcomes-Mike-Tegtmeyer-as-New-Vice-President-Global-Infrastructure%26a%3D2019%2Baddition%2Bof%2BVice%2BPresident%252C%2BGlobal%2BInfrastructure%252C%2BMike%2BTegtmeyer&a=toevoeging+in+2019+van+Vice+President%2C+Global+Infrastructure%2C+Mike+Tegtmeyer] belangrijk is geweest voor de garantie dat de systemen van AIT opereren op CTPAT-goedgekeurde beveiligingsniveaus, en dat dit reeds plaatsvond voorafgaand aan de meest recente validatieperiode, die in maart 2020 van start ging.



"Onder leiding van Mike hebben we een grote vooruitgang geboekt, van de introductie van tweefactor-authenticatie op interne en externe platforms tot het uitrollen van robuuste bedrijfsbrede beveiligingstrainingen en communicatiemiddelen" zei Fennelly.



Onder leiding van de U.S. Customs and Border Protection werkt CTPAT met particuliere bedrijven in verschillende sectoren samen om de kracht en veiligheid van de wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. In de afgelopen twee decennia, sinds de oprichting van het samenwerkingsverband in november 2001, hebben duizenden organisaties, inclusief importeurs, vervoerders en fabrikanten, zich vrijwillig aangemeld als lid.



Ga voor meer informatie over CTPAT naar aitworldwide.com/CTPAT-certification [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857388-1&h=2499157632&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857388-1%26h%3D79937026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252Fctpat-certification%26a%3Daitworldwide.com%252FCTPAT-certification&a=aitworldwide.com%2FCTPAT-certification] of cbp.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857388-1&h=101162680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857388-1%26h%3D1971730527%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cbp.gov%252Fborder-security%252Fports-entry%252Fcargo-security%252Fctpat%26a%3Dcbp.gov&a=cbp.gov].



Over AIT Worldwide Logistics



AIT Worldwide Logistics helpt bedrijven om te groeien door de toegang tot markten over de hele wereld uit te breiden zodat zij hun grondstoffen, componenten en afgewerkte goederen kunnen verkopen en inkopen. Al meer dan 40 jaar is het in Chicago gevestigde bedrijf de leider in transportbeheer, en vertrouwt het op een adviserende aanpak om een wereldwijd netwerk van vertrouwde partnerschappen op te bouwen in bijna elke sector, inclusief ruimtevaart, e-commerce, voeding, overheid, zorg, life sciences en detailhandel. Ondersteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologieën levert het flexibel bedrijfsmodel van AIT, op tijd en binnen budget, op maat gemaakte oplossingen voor de toeleveringsketen voor zee-, lucht- en grondvracht. Met deskundige collega's op meer dan 60 locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, bestaat AIT's full-servicemogelijkheden uit o.a. inklaring, magazijnbeheer en white glove-diensten. Ga voor meer informatie naar www.aitworldwide.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857388-1&h=1742938631&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857388-1%26h%3D3984260343%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aitworldwide.com%252F%26a%3Dwww.aitworldwide.com&a=www.aitworldwide.com].



Onze missie



Bij AIT zijn we energiek op zoek naar kansen om het vertrouwen van onze klanten te verdienen, en uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te bieden terwijl we onze collega's, partners en gemeenschappen hartstochtelijk waarderen.



