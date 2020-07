IDB Invest lanceert benchmarkobligatie ter waarde van USD 1 miljard om ondersteuning voor COVID-19-respons te versterken

WASHINGTON, 15 juli 2020 /PRNewswire/ -- IDB Invest, de particuliere sectorinstelling van de IDB Group, met een rating van Aa1/AA/AAA, heeft USD 1 miljard aan financiering geworven via een benchmarkuitgifte met een vaste rente ter ondersteuning van haar coronavirusrespons. Dit is haar tweede benchmarkuitgifte met een vaste rente van 2020, na een COVID-19-responsobligatie op 2 jaar van USD 1 miljard in april van dit jaar.



https://mma.prnewswire.com/media/1214658/IDB_Invest.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1214658/IDB_Invest.jpg]



De obligatie op drie jaar betaalt een jaarlijkse coupon van 0,50% en is geprijsd overeenkomstig mid-swaps plus 29 basispunten, wat overeenkomt met 33,75 basispunten boven de Amerikaanse staatsobligaties op 3 jaar. Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs en TD Securities traden op als gezamenlijke bookrunners bij de transactie.



Er was een sterke vraag betreffende de transactie en 51 investeerders over de hele wereld namen deel en de orders bedroegen in totaal meer dan USD 1,55 miljard. De hoge vraag weerspiegelt de belangstelling van beleggers voor de duurzame ontwikkelingsmissie van IDB Invest, evenals haar sterke kredietprofiel en haar ondersteuning voor de verlichting van de gevolgen van het coronavirus in de particuliere sector.



Centrale banken en officiële instellingen namen het leeuwendeel van de allocaties met 75%, gevolgd door fondsbeheerders (14%), banken/particuliere banken (7%) en het verzekerings-/pensioenwezen (4%). De beleggersbasis was geografisch zeer goed gediversifieerd: de Amerika's maakten 38% van de vraag uit, EMEA 37% en Azië 25%.



Verdeling van Beleggers





Geografische

Verdeling %



Verdeling per Soort Belegger %







Azië 25

Centrale Banken/Officiële Instellingen 75







EMEA 37

Fondsbeheerders 14







Amerika's 38

Banken/Particuliere Banken 7







Verzekeringen/Pensioen 4







Samenvatting van de Transactie







Uitgever: Inter-American Investment

Corporation (IDB Invest)







Rating emittent: Aa1 /AA /AAA (Moody's /S&P /

Fitch)







Formaat:

Reg S







Bedrag:

USD 1,0 miljard







Datum van vereffening:

21 juli 2020







Coupon:

0,50% per jaar







Afloopdatum:

21 juli 2023







Uitgifteprijs: 99,959%







Opbrengst van uitgifte: 0,513% s.a. /0,514% ann.







Notering: London Stock Exchange (Beurs

van Londen)







Clearingsystemen: Euroclear en Clearstream







Gezamenlijke hoofdmanagers: Bank of Montreal, Citigroup,

Goldman Sachs en TD Securities







Over IDB Invest



IDB Invest [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2858026-1&h=859719545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2858026-1%26h%3D3131331912%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest], lid van de IDB Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor het bevorderen van de economische ontwikkeling van haar lidstaten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en milieu-ontwikkeling in de regio te maximaliseren. Met een portefeuille van USD 12,1 miljard aan activabeheer en 333 klanten in 24 landen biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van haar klanten in een groot aantal sectoren.



Contacten



Ana Lucia Escudero 202- 623-1919 analuciae@iadb.org [mailto:analuciae@iadb.org]



https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1214658/IDB_Invest.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2858026-1&h=1671479414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2858026-1%26h%3D191915988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1214658%252FIDB_Invest.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1214658%252FIDB_Invest.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1214658%2FIDB_Invest.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2858026-1&h=2963865023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2858026-1%26h%3D1506404843%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F753408%252FIDB_Invest_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F753408%252FIDB_Invest_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F753408%2FIDB_Invest_Logo.jpg]



Web site: https://www.idbinvest.org/