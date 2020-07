CB Insights verwerft VentureSource-data van Dow Jones, breidt de dekking van particuliere markten aanzienlijk uit

NEW YORK, 15 juli 2020 /PRNewswire/ -- CB Insights [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857662-1&h=3113662067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857662-1%26h%3D3246529058%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3aSDpPg%26a%3DCB%2BInsights&a=CB+Insights], het bedrijf dat 's werelds toonaangevende bedrijven helpt om slimmere technologische beslissingen te nemen, heeft van Dow Jones de data-assets van VentureSource verworven. VentureSource is een uitgebreide portefeuille met informatie over risicokapitaalmarkten.



De VentureSource-database biedt gedetailleerde en uitgebreide informatie over ondernemingen met durfkapitaal - inclusief hun investeerders en leidinggevenden - voor elke regio, sector en ontwikkelingsfase in de hele wereld. Deze informatie helpt klanten om mogelijkheden voor overeenkomsten en partnerschappen te vinden, uitvoerige due diligence uit te voeren, en trends in durfkapitaalinvesteringen, fondsenwerving en liquiditeit te onderzoeken.



Door de overname worden de gegevens van CB Insights uitgebreid met gegevens die teruggaan tot 1983, waaronder:





-- Taxaties van particuliere bedrijven

-- Informatie over managementteams

-- Gegevens over overeenkomsten met dienstverleners, waaronder

advocatenkantoren en investeringsbanken

Met de toevoeging van de VentureSource-database, versterkt CB Insights haar positie als leider op het gebied van informatie over opkomende technologieën en gegevens over particuliere markten.



"Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat CB Insights beschikt over de diepste en meest complete informatie over opkomende technologiebedrijven en technologiemarkten, en de overname van de VentureSource-database van Dow Jones bevordert onze missie," aldus Anand Sanwal, CEO en medeoprichter van CB Insights. "Ongeacht of onze klanten op zoek zijn naar technologieleveranciers, partners, M&A-doelen en/of -investeringen, ze zijn nu beter uitgerust om deze bedrijven en technische markten te ontdekken en begrijpen, als gevolg van de Dow Jones-informatie die we hebben verkregen door deze transactie."



"CB Insights is goed gepositioneerd om VentureSource verder te ontwikkelen, op een manier waardoor klanten nog meer waarde zullen verkrijgen," aldus Chris Lloyd, hoofd van Dow Jones' Professional Information Business. "VentureSource's hoogwaardige data werd ontwikkeld door middel van bedrijfseigen research en door het gebruik van inhoud uit Factiva, Dow Jones' wereldwijde database met meer dan 33.000 vertrouwde nieuws- en informatiebronnen."



CB Insights is ook een licentieovereenkomst aangegaan met Dow Jones, wat een beperkte set onderzoeksrapporten en bedrijfsgegevens voor Factiva zal opleveren.



Over CB Insights

CB Insights helpt 's werelds meest vooraanstaande bedrijven met het maken van slimmere technologische beslissingen met behulp van data en niet opinie. Het CB Insights Technology Insights Platform biedt bedrijven uitgebreide data, deskundige inzichten, en tools voor werkbeheer die hen in staat stellen om technologieën te ontdekken en te begrijpen zodat zij hun groei kunnen stimuleren en hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.cbinsights.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2857662-1&h=2092852361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2857662-1%26h%3D2600254537%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cbinsights.com%252F%26a%3Dwww.cbinsights.com&a=www.cbinsights.com].



Over Dow Jones

Dow Jones is een wereldwijde leverancier van nieuws en bedrijfsinformatie, levert inhoud aan consumenten en organisaties over de hele wereld en in meerdere formaten, waaronder gedrukt, digitaal, mobiel en door middel van live-evenementen. Dow Jones produceert al meer dan 130 jaar lang inhoud van ongeëvenaarde kwaliteit en is vandaag de dag een van 's werelds grootste organisaties voor nieuwsgaring. Het produceert toonaangevende publicaties en producten, waaronder de Wall Street Journal, de grootste krant in Amerika op basis van betaalde oplage; Factiva, Barron's, MarketWatch, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance, en Dow Jones Newswires. Dow Jones is een onderdeel van News Corp .



