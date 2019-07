Vijf originele producten van MINISO MOD wonnen Europese Product Design Award 2019

BRUSSEL, België, 15 juli 2019 /PRNewswire/ -- Onlangs is het resultaat van de European Product Design Award 2019 bekendgemaakt. Vijf originele door het MINISO Original Design Institute (MOD) ontworpen producten zijn geselecteerd; één werd met goud bekroond, twee met zilver en twee met eervolle vermeldingen. De Milk Bottle & Jam Bottle (waterfles) werd met goud bekroond, de Cactus Expander (strektoestel) en de Summer Series Mini Fan (miniventilator) met zilver, en de Hedgehog Massage Hammer (massagehamer) en FUSHION Massager (massageapparaat) kregen eervolle vermeldingen.



https://mma.prnewswire.com/media/946896/MINISO_Japan_Product_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/946896/MINISO_Japan_Product_Award.jpg]



De European Product Design Award (EPDA) prijst talentvolle internationale productontwerpers voor hun inspanningen om ons dagelijks leven beter te maken met hun pragmatische en doordachte ontwerpen. Met zijn 21 categorieën is de EPDA-prijstoekenning een van de meest volledige productontwerpwedstrijden die open staat voor ontwerpers over de hele wereld en hen wil inspireren om betere producten en projecten te maken. De prijsuitreiking vindt elk jaar in september plaats in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel.



MINISO won vijf prijzen in het kader van de European Product Design Award 2019 en heeft op die manier grote vooruitgang geboekt in het winnen van originele productprijzen. Sinds 2018 hebben de originele designproducten van MINISO vele internationale designprijzen gewonnen, waaronder de Duitse iF Design Award, de Red Dot Award, de Zuid-Koreaanse K-Design prijs, Italian A Design, enz. Tot nu toe hebben in totaal meer dan 20 producten een prijs gewonnen. Tegelijkertijd zorgt dit voor de herhaaldelijke erkenning van het merk door de consumenten. MINISO blijft vooruitgang boeken en doorbraken maken op het gebied van productontwerpinnovatie.



Wat betreft huishoudelijke consumptiegoederen staan de producten van MINISO bekend om hun "hoge kwaliteit, aantrekkelijk ontwerp en optimale kost" en genieten zij een zeer goede reputatie bij jonge consumentengroepen. De belangrijkste reden is dat MINISO geen moeite spaart in zijn productontwerp en -innovatie en meer dan 100 miljoen RMB investeert in productontwerp. MINISO richtte in 2018 zijn originele ontwerpinstituut MOD op, dat zich wijdt aan de incubatie van originele ontwerpen. MOD houdt zich aan het ontwerpconcept van "beter ontwerp, beter leven", verzamelt uitstekende ontwerpbronnen uit de hele wereld en creëert originele ontwerpproducten als de voorloper van trends.



Voor MINISO geldt dat het een stap voorwaarts heeft gemaakt in de richting van originele ontwerpen. Een goed leven hebben is altijd het doel van een goed ontwerp. MINISO dringt er altijd op aan het eenvoudigste te doen: de essentie van producten in ere herstellen, het leven verfraaien met creativiteit en een goed ontwerp dichter bij het publiek brengen.



