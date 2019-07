Avature en Beeline werken samen om een Totale Talentvisie voor werkgevers mogelijk te maken

NEW YORK, DUBLIN en JACKSONVILLE, Florida, 15 juli 2019 /PRNewswire/ -- Avature, een toonaangevend zakelijk SaaS-platform voor talentwerving en talentmanagement, en Beeline, een wereldleider in software-oplossingen voor het beheer van contingente personeelsbestanden, kondigden een nieuw strategisch samenwerkingsverband aan waarmee bedrijven in staat gesteld zullen worden om de Totale Talentvisie te realiseren die nodig is om break-outprestaties mogelijk te maken.



https://mma.prnewswire.com/media/946566/Avature_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/946566/Avature_Logo.jpg]



Vandaag de dag bestaat 40 procent van het wereldwijde personeelsbestand uit talent dat niet deel uitmaakt van het reguliere personeel. Het contingente personeelsbestand bestaat onder andere uit freelancers, aannemers en tijdelijke werknemers. In de komende jaren zal dit aandeel van contingente werknemers aanzienlijk stijgen, wat waarschijnlijk dramatische gevolgen zal hebben op de cultuur, productiviteit en het uiteindelijke succes van het bedrijf.



Naarmate de samenstelling van het personeelsbestand verandert, is het in toenemende mate belangrijk voor organisaties om het contingente en permanente personeel als één geheel te beschouwen om zo de strategische bedrijfsresultaten te realiseren. De afzonderlijke processen en organisatorische silo's hebben echter aanzienlijke belemmeringen gecreëerd waardoor deze visie moeilijk te realiseren is.



Als gevolg daarvan zijn Avature en Beeline samen op zoek gegaan naar nieuwe manieren om voortgang te boeken in het traject van compleet talentmanagement. Avature, met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van innovatieve oplossingen die wereldwijd door industrieleiders gebruikt worden om hun strategieën voor talentverwerving en talentmanagement te optimaliseren, is een expert in het ontwerpen van mensgerichte personeelstechnologieën om toptalent binnen te halen. In combinatie met Beeline's toonaangevende systeem voor leveranciersbeheer, biedt deze samenwerking alle ingrediënten die nodig zijn voor een bedrijfsbreed holistisch beheer van permanent en contingent talent.



Doug Leeby, CEO van Beeline, merkte op: "Beeline is toegewijd om onze wereldwijde klanten te helpen gedurende hun traject naar totale personeelsoptimalisatie. Dat vereist dat alle werknemers in het juiste systeem worden vastgelegd en dat vervolgens de gegevens worden geïntegreerd om strategische en tactische besluitvorming mogelijk te maken. Ik ben verheugd om samen te kunnen werken met een marktleider als Avature om het succes van onze klanten in dit bedrijfskritieke gebied mogelijk te kunnen maken."



Dimitri Boylan, CEO van Avature, voegde hieraan toe, "We zijn toegewijd om de HCM-technologie te kunnen leveren die onze klanten nodig hebben om te kunnen uitblinken in de nieuwe arbeidswereld. Door samen te werken met een toonaangevende softwareleverancier zoals Beeline, kunnen we samen een nog krachtigere oplossing bieden voor onze wederzijdse klanten."



Avature en Beeline voeren reeds gesprekken met klanten, in het bijzonder die bedrijven die actief zijn in de wereldwijde consultingssector en die in de voorhoede werken om dit probleem op te lossen. Bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen om te ontdekken hoe deze technologie hen zal kunnen helpen bij het ontgrendelen van hun Totale Talentvisie.



Over Avature Avature is een hoogst configureerbaar, zakelijk SaaS-platform voor talentwerving en talentmanagement en de toonaangevende leverancier van CRM-technologie voor wereldwijde rekrutering. Avature, opgericht door Dimitri Boylan, medeoprichter en voormalige CEO van HotJobs.com, brengt internettechnologie van consumentenkwaliteit en innovatie naar HCM-software. De oplossingen van Avature omvatten sourcing van gedeelde services, sollicitantentracking, campus- en evenementwerving, beheer van doorverwijzingen door werknemers, sociale introductie, merkbetrokkenheid van werknemers, werknemersmobiliteit, optimalisatie personeelsbestand, het beheer van contingente personeelsbestanden en prestatiebeheer. Avature wordt gebruikt door 110 van de Fortune 500-bedrijven in meer dan 164 landen en 32 talen, en levert diensten vanuit zijn eigen cloud, gevestigd in datacentra in de V.S., Europa en Azië, alsmede vanuit openbare cloud-leveranciers. Avature heeft kantoren in Buenos Aires, Londen, Madrid, Melbourne, München, New York, Parijs en Shenzhen. Ga voor meer informatie naar www.avature.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523749-1&h=3278870376&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523749-1%26h%3D3978775530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.avature.net%252F%253Futm_source%253DbeelinePR%2526utm_medium%253Dtpy%2526utm_campaign%253Dpress%252Brelease%2526utm_term%253Dpaid%2526utm_content%253Dbeeline%26a%3Dwww.avature.net&a=www.avature.net] of volg @Avature.



Over Beeline Beeline is 's werelds grootste onafhankelijke leverancier van oplossingen voor het leveren en beheren van de complexe wereld van contingente arbeid waarmee bedrijven in staat gesteld worden om hun winstgevendheid en flexibiliteit te vergroten door gebruik te maken van een flexibele mix van intern en extern talent. Beeline's software helpt professionals binnen Inkoop, Sourcing en HR om kosten te optimaliseren, risico's te verminderen en waarde toe te voegen aan hun personeelsprogramma's voor de inkoop van diensten en het contingente personeelsbestand.



Beeline beschikt over het diepste, meest ervaren team van professionals voor oplossingen op het gebied van een contingente personeelsbestanden. Vanuit hun locaties over de hele wereld, leveren zij innovatieve technologieën, complete wereldwijde en gelokaliseerde diensten op het gebied van klantbetrokkenheid, en mogelijkheden met toegevoegde waarde die essentieel zijn voor 's werelds grootste ondernemingen om te voldoen aan hun meest kritische talentbehoeften.



Beeline's geavanceerde cloud-gebaseerde technologieën, waaronder volledig geïntegreerde oplossingen voor contingent personeel, de inkoop van diensten, het tracken van bronnen en de werving van talent, bieden steun aan meer dan 300 Global 2000-klanten wereldwijd. Ga voor meer informatie naar beeline.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/946566/Avature_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2523749-1&h=368167413&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523749-1%26h%3D384746250%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F946566%252FAvature_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F946566%252FAvature_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F946566%2FAvature_Logo.jpg]



CONTACT: Maria Lorenzo Brisco, +1 212-380-4160 x418, press@avature.net



Web site: http://www.avature.net/