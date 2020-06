Appian kondigt CampusPass(TM)-oplossing aan voor universiteiten

CampusPass(TM) helpt universiteitsbestuurders de complexiteit van de terugkeer naar de campus goed te coördineren, waarbij gezondheid, veiligheid en gegevensprivacy in het kader van COVID-19 voorop staan.



AMSTERDAM, 15 juni 2020 /PRNewswire/ -- Appian kondigt vandaag de nieuwe Appian CampusPass oplossing aan die universiteitsbestuurders helpt om studenten, docenten, personeel, leveranciers en bezoekers veilig te laten keren naar de campus. De Appian CampusPass solution [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2830538-1&h=162296370&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fcampuspass%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Deducation-2020&a=Appian+CampusPass+solution], gebouwd op Appian's Low-code Automation Platform en ontwikkeld in samenwerking met de University of South Florida, draait op de Appian HIPAA-compatibele en HiTRUST-gecertificeerde cloud. Appian CampusPass is binnen enkele uren inzetbaar en helpt bij de coördinatie en communicatie met alle leden van de universiteit om de terugkeer naar de campus op te starten en draaiende te houden.



"De gezondheid en veiligheid van studenten, de faculteit en personeel is onze belangrijkste zorg tijdens deze crisis", zegt Sidney Fernandes, CIO van de University of South Florida. "Het coördineren en communiceren tussen alle afdelingen en tienduizenden studenten is een grote uitdaging voor universiteiten, en Appian is het platform dat ons op een veilige manier weer bij elkaar brengt."



Appian CampusPass helpt medewerkers van de universiteit om de complexiteit van terugkerende studenten, docenten, medewerkers, leveranciers en bezoekers van de campus op een slimme manier te managen, met inachtneming van de privacy en de bescherming van persoonlijke gezondheidsinformatie. De applicatie centraliseert en automatiseert COVID-19-gerelateerde datacollectie en -verwerking.Omdat de applicatie low-code is, kan ze eenvoudig worden aangepast aan de specifieke en veranderende behoeften van een academische instelling. CampusPass is mobiel direct in te zetten voor Android en iOS.



De belangrijkste functies van de applicatie zijn:





-- Een gecentraliseerd command center. Bekijk en beheer de campusstatus van

de volledige academische gemeenschap in real time, via één enkele

interface.

-- Personaliseerbare check-in enquete. Maak gebruik van een

zelfrapportagemodel om alle informatie te verzamelen over de

COVID-19-status en de voorkeuren voor terugkeer naar de campus van elk

individu binnen de academische gemeenschap.

-- Mobiele Pascontrole. Op basis van het beleid van uw instelling en de

overheid, ontvangt iedereen die is geautoriseerd om terug te keren naar

de campus een automatische autorisatie, die wordt weergegeven op hun

mobiele toestellen voor eenvoudige verificatie.

-- Het traceren van incidenten. Identificeer snel voorvallen met COVID-19

blootstelling over de gehele campus voor een gecentraliseerd beheer.

-- Procedure voor isolatie. Manage het proces om snel nieuwe COVID-19

positieve, op de campus wonende studenten te kunnen isoleren.

-- Wereldwijde talen. Beschikbaar in het Engels, Italiaans, Spaans, Duits,

Frans en andere talen.

De Appian CampusPass is verkrijgbaar per 1 juli.



Voor meer informatie over de Appian CampusPass, gaan dan naar www.appian.com/campuspass. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2830538-1&h=525668947&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fcampuspass%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Deducation-2020&a=www.appian.com%2Fcampuspass.]



