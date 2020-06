E-commerce in modesector: Huidige groei wordt gestimuleerd door het succesvol aantrekken van nieuwe consumenten aldus AfterPay

AMSTERDAM, 15 juni 2020 /PRNewswire/ -- Onderzoek van AfterPay Insights [http://insights.afterpay.nl/] toont aan dat de modebranche sinds eind maart over het geheel genomen is gegroeid. Wat is de drijvende kracht achter de groei? En hoe tevreden zijn consumenten? Met welke aspecten moeten modebedrijven rekening houden in het nieuwe huidige e-commercelandschap?



Sinds eind maart heeft AfterPay Insights wekelijkse interviews gehouden met tot nu toe 16.500 consumenten in Nederland, Duitsland en Noorwegen over hun veranderde e-commercegedrag. Modeverkoop is in alle drie de landen aanzienlijk gegroeid. In Nederland stegen de e-commerceaankopen met 54%, in Duitsland met 28% en in Noorwegen met 61%. [https://insights.afterpay.nl/fashion-continues-paving-the-way-for-e-commerce.html#significantly]



Uit de resultaten komen twee belangrijke drijfveren naar voren voor de recente groei in e-commerce in de modesector. Allereerst zijn modeverkopers erin geslaagd consumenten aan te trekken die voorheen vooral in fysieke winkels kochten. Het aandeel van online shoppers dat gedurende twee weken modeartikelen heeft gekocht, is gestaag gegroeid van 18% naar 28% in Nederland, van 18% naar 25% in Duitsland en van 14% naar 20% in Noorwegen. Het blijkt dat het sociaal-demografische profiel van online Fashion Shoppers breder is geworden. Niet alleen het aandeel mannen en gezinnen met kinderen neemt toe, maar ook het aantal consumenten die in buitenwijken en middelgrote steden wonen, stijgt.



Ten tweede doen bestaande Fashion Shoppers meer online aankopen, wat leidt tot een lichte stijging in e-commercevolumes in de modebranche. In alle landen hebben Fashion Shoppers gedurende twee weken tussen de 1,3 en 2,2 modeaankopen gedaan. Deze schommeling is waarschijnlijk het gevolg van verschillende timings, zoals de timing van de verkoop van zomerkleding in de verschillende landen en het feit dat verschillende landen de coronamaatregelen versoepelen.



Onderzoek van AfterPay Insights toont ook aan dat Fashion Shoppers twee keer zoveel online aankopen doen vergeleken met niet-Fashion Shoppers. Een Fashion Shopper doet doorgaans 50% van zijn/haar aankopen in het Mode-segment; de overige 50% is verdeeld over andere e-commercecategorieën.



'Heavy' en 'Medium' Fashion Shoppers zijn goed voor 65% van de online mode-aankopen.



Er zijn verschillende soorten shoppers als we kijken naar de shopfrequentie per twee weken: Heavy Fashion Shoppers doen 4 of meer online mode-aankopen, Medium Fashion Shoppers doen 2-3 online mode-aankopen en Light Fashion Shoppers doen 1 online mode-aankoop.



Een relatief klein aantal consumenten is verantwoordelijk voor de groei van online mode-aankopen. [https://insights.afterpay.nl/fashion-continues-paving-the-way-for-e-commerce.html#segment] Heavy Fashion Shoppers' zijn goed voor ongeveer 25% van alle online mode-aankopen, en Medium Fashion Shoppers voor ongeveer 40% van de aankopen. Dit betekent dat Heavy Fashion Shoppers en Medium Fashion Shoppers 10% uitmaken van alle online shoppers, maar dat zij wel 65% van alle mode-aankopen voor hun rekening nemen.



Als we kijken naar Heavy Fashion Shoppers in het bijzonder, dan zien we dat zij ongeveer 70% van al hun online aankopen in de modesector doen. Het overeenkomstige cijfer voor Medium Fashion Shoppers is ongeveer 50% en voor ondergemiddelde Fashion Shoppers 37%.



Fashion Shoppers zijn ietwat veeleisender.



Een patroon dat we zowel in Nederland, Duitsland en Noorwegen zien, is dat Fashion Shoppers beduidend hogere eisen stellen aan aanbieders als het gaat om flexibele retouropties. [https://insights.afterpay.nl/fashion-continues-paving-the-way-for-e-commerce.html#merchants] Hoewel het niet de belangrijkste behoefte is (slechts 15-20% van de Fashion Shoppers geeft aan dat dit belangrijk is), komt deze eis toch op de 6 plek van belangrijkste eisen die shoppers stellen aan aanbieders.



In Nederland geven Fashion Shoppers, naast flexibele retouropties, ook aan een grotere behoefte te hebben aan flexibele betaalmethoden.



Fashion Shoppers in Duitsland laten een opvallend onderscheid zien wat betreft flexibele retouropties. Het verschil tussen 'alle shoppers' en Fashion Shoppers is op dit punt namelijk erg groot.



In Noorwegen willen Fashion Shoppers niet alleen meer flexibiliteit in retouropties en betaalmethoden, maar zijn zij ook prijsgevoeliger en vaker op zoek naar websites met de laagste prijs dan de gemiddelde online shopper.



Consumenten zijn het minst tevreden over logistiek en klantenservice



Fashion Shoppers zijn vergeleken met de gemiddelde online shopper over het algemeen aanzienlijk meer tevreden over het 'retourproces', [https://insights.afterpay.nl/fashion-continues-paving-the-way-for-e-commerce.html#inmay] hoewel dit ook het aspect is waar Fashion Shoppers hogere verwachtingen van hebben. Aan de andere kant zijn Fashion Shoppers echter over het algemeen minder tevreden over verzending en levering (incl. snelle bezorging) en klantenservice van de mode-aanbieders.



In Nederland zijn Fashion Shoppers minder tevreden over de verzending en levering (incl. snelle bezorging) van mode-aanbieders vergeleken met de tevredenheid hierover van de algemene online shopper. Maar Nederlandse Fashion Shoppers zijn aanzienlijk meer tevreden met het retourproces van mode-aanbieders en bovengemiddelde/gemiddelde Fashion Shoppers zijn aanzienlijk meer tevreden met het feit dat mode-aanbieders producten in voorraad hebben.



Duitse Fashion Shoppers hebben vergelijkbare tevredenheidscijfers als Nederlandse Fashion Shoppers, d.w.z. lagere score wat betreft verzending en snelle levering en relatief meer tevreden met het retourproces dan de gemiddelde shopper. Met het verschil dat Duitse Fashion Shoppers minder tevreden zijn met de voorraad die mode-aanbieders hebben. Ook is de algemene tevredenheid over mode-aanbieders onder Duitse Fashion Shoppers lager dan in Nederland.



En wat in Noorwegen opvalt, is dat Fashion Shoppers relatief meer tevreden zijn met het retourproces en tegelijkertijd minder tevreden met de klantenservice. Ook is het verschil in tevredenheid tussen bovengemiddelde/gemiddelde Fashion Shoppers en ondergemiddelde Fashion Shoppers groot in Noorwegen d.w.z. Ondergemiddelde Fashion Shoppers zijn over het algemeen zeer tevreden, met uitzondering van de klantenservice.



Hoe zal e-commerce in de modesector zich gaan ontwikkelen?



We hebben in de afgelopen maanden een aanzienlijke verandering in het e-commercegedrag van consumenten in het modesegment gezien en we kunnen dit gedeeltelijk toeschrijven aan de wereldwijde pandemie. Maar er zijn ook andere perspectieven als we vooruit kijken. Allereerst is seizoensgebondenheid een uiterst belangrijke factor als we kijken naar fashion. Ten tweede, nu de lockdowns worden versoepeld en de samenleving weer op gang komt, zullen fysieke modewinkels weer klanten trekken en de verkopen weer toenemen. De afnemende beperkingen zullen ook leiden tot meer reizen, een factor die ook van invloed kan zijn op de modesector (e-commerce). Een dreigende economische crisis - en toenemende werkeloosheid - kan mogelijk het consumentenvertrouwen beschadigen en leiden tot minder uitgaven. En gezien de willekeurige aard van mode, is de sector wat dit betreft nogal kwetsbaar. Tot slot, nu sommige consumenten hun levensstijl aanpassen en prioriteiten bijstellen, kan het consumentengedrag ten opzichte van hun normale consumptie veranderen.



AfterPay Insights zal dit onderzoek de hele zomer blijven uitvoeren om de ontwikkelingen in de gaten te houden en na de zomer met een actueel rapport komen.



Dit artikel is een samenvatting. Lees hier de volledige analyse 'Mode blijft de weg vrijmaken voor e-commerce'. [https://insights.afterpay.nl/fashion-continues-paving-the-way-for-e-commerce.html]



Bekijk het interactieve dashboard met consumentengegevens en inzichten [https://insights.afterpay.nl/].



