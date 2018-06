Mindtree geeft praktisch advies over hoe KI en blockchain de ervaring van de 'connected' reiziger diensten kan bewijzen

HOUSTON, June 15, 2018 /PRNewswire/ --



WAT: Moderne 'connected' reizigers zijn tot veel in staat en zien de reiservaring in een holistisch perspectief. Ze eisen uitstekende digitale en mobiele ervaringen, scherpe prijzen over de gehele waardeketen, en rekenen op snelle, persoonlijk afgestemde antwoorden op hun vragen en klachten. Mindtree [https://www.mindtree.com ] geeft op HITEC twee presentaties, en neemt ook deel aan twee leidinggevende paneldiscussies over hoe opkomende technologieën gebruikt kunnen worden om personalisatie te bieden tijdens elke reisfase. Op basis van Mindtree's ervaringen met het ondersteunen van de grootste bedrijven in de horeca, ligt de focus van de presentaties op hoe digitale mogelijkheden zoals KI en blockchain een onverschillige gast of passagier tot een loyale klant kunnen bekeren.



WAAR: HITEC Houston [https://www.hftp.org/hitec/houston ], de grootste conferentie voor horecatechnologie, in het George R. Brown Convention Center in Houston, TX.



Mindtree is te vinden op stand #1849 op de beursvloer.



WIE: Industrie-experts Adnan Saulat, general manager Reizen, transport & horecazaken, en Mainak Mojumdar, vicepresident Central Architecture Group, leiden [http://possible.mindtree.com/HITECHospitality_MindtreeSpeakers.html ] allebei sessies op HITEC.



WANNEER: 18 juni | 11:00 - 12:00 uur CT Artificial Intelligence "From hype to reality"



Panel met Mindtree en Sabre Hospitality



19 juni | 11:00 - 11:15 uur CT Techtalks: Demystifying the Personalization Puzzle Gepresenteerd door Mindtree



20 juni | 8:30 - 10:00 uur CT Supersessie: Blockchain Panel met Mindtree, Hospitality Technology Network en Loyyal



21 juni | 9:00 - 10:00 uur CT Technologie showcase: Four Ways AI is Reimagining the Future of Hospitality Gepresenteerd door Mindtree



OVER Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd opererende leverancier van technologie consulting en diensten, die bedrijven op de Global 2000 ranglijst van dienst is bij het combineren van schaal en agility voor een hoger concurrerend vermogen. "Born digital" in 1999, vertrouwen tegenwoordig meer dan 340 ondernemingen op onze diepgaande vakkennis in het verlagen van barrières tussen afdelingen, het doorgronden van digitale complexiteit, en het sneller op de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat het tempo van zakendoen aan te nemen, door het voordeel te benutten van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery voor versnelde zakelijke innovatie. Met een bedrijfsvoering in 17 landen staan wij bekend als een van de beste werkplekken, iedere dag belichaamd door onze succesvolle cultuur bestaande uit meer dan 17.000 ondernemersgerichte, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'. Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.



