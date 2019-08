Prinses Beatrix verricht eerste muntslag ter ere van 70 jaar KWF

Prinses Beatrix verricht ceremoniële Eerste Slag ter ere van 70 jaar KWF Kankerbestrijding



De Koninklijke Nederlandse Munt eert het 70-jarig bestaan van KWF Kankerbestrijding met een speciale munt. HKH Prinses Beatrix verrichtte vandaag de ceremoniële Eerste Slag van de munt in het bijzijn van mensen die kanker hebben of hebben gehad, kankeronderzoekers en meerdere generaties collectanten.



Kroon op 70 jaar werk



‘Het is een enorme eer dat Prinses Beatrix deze munt slaat voor ons 70-jarig bestaan. KWF is opgericht door Koningin Wilhelmina en Prinses Beatrix is sinds 1980 onze beschermvrouwe. Daar zijn we heel trots op. Namens iedereen die KWF een warm hart toedraagt, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.’



- Johan van de Gronden, directeur van KWF Kankerbestrijding.



HKH Prinses Beatrix heeft zojuist de Eerste Slag van deze bijzondere KWF Munt verricht op de geboortedag van haar grootmoeder en oprichtster van KWF, Koningin Wilhelmina. De ceremoniële Eerste Slag van de munt is tevens de aftrap van de 70e KWF-collecteweek. Van 1 t/m 7 september halen 80.000 collectanten geld op voor meer kankeronderzoek, voor preventie en voor een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn, of ziek zijn geweest.



Verkrijgbaarheid en oplage



De munt in coincard vertelt het verhaal van 70 betekenisvolle jaren van KWF. Het portret van Koningin Wilhelmina siert de voorzijde van de munt. De beeltenis van Wilhelmina op de gulden is hiervoor de inspiratie geweest. Op de keerzijde bevindt zich het logo van KWF Kankerbestrijding, dat ‘groeit’ als een spiraalvormige schelp. Dit ontwerp staat symbool voor de groei en vooruitgang in 70 jaar kankerbestrijding.



De Koninklijke Nederlandse Munt is erg trots op deze samenwerking met KWF.



‘Iedereen kent wel iemand die kanker heeft, of gehad heeft. Wij vinden het dan ook waardevol hier een product voor uit te brengen en een steentje bij te dragen aan de bestrijding van kanker.’



- Stephan Satijn, muntmeester van de Koninklijke Nederlandse Munt



De KWF Munt is exclusief geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt en is geen wettig betaalmiddel. Er zijn slechts 7.000 exemplaren verkrijgbaar via www.knm.nl/kwf.



Over KWF Kankerbestrijding



Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. Dat zijn ruim 116.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoek, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlands muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in vierhonderdvijftig jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om onder andere holografische elementen of een microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten.