Aankoop van bedrijfsvoertuigen: Buchbinder Auktion met een nieuwe veiling interface

REGENSBURG, Duitsland, 15 april 2020 /PRNewswire/ -- Buchbinder Auktion, de veilingonderneming van de Buchbinder Group, heeft een nieuwe veiling interface gecreëerd. Met behulp van dit user-optimized tool krijgen alle online bieders zowel wat het eindapparaat als ook wat de locatie betreft maximale flexibiliteit: bieden is mogelijk via smartphone en computer, Android en MacOS, vanuit de woonkamer of onderweg. In combinatie met de bestaande biedagent die de gebruikers ook qua tijd onafhankelijk maakt, is meebieden nu makkelijker, handiger en efficiënter dan ooit tevoren.



De nieuwe veiling interface heeft een intuïtief en helder design en is via verschillende platformen toegankelijk. Doordat het een browsergebaseerde softwareoplossing is, hoeven de bieders geen app te downloaden. Met behulp van de toegangsgegevens is de lopende veiling onmiddellijk toegankelijk en kan er in real time worden geboden. Voor de bieder zijn alle belangrijke gegevens handig op een rijtje gezet.



Geïnteresseerden kunnen de nieuwe veiling interface bij de twee komende e-veilingen bekijken die allebei met een tweede dag zullen worden verlengd. De veilingen zullen op 16 en 23 april beginnen. Er zullen zowel personenauto's in verschillende prijsklassen, als ook bedrijfsvoertuigen worden aangeboden. Het bijzondere is dat alle voertuigen op de tweede dag van de veiling, dus op 17 en 24 april, zonder minimumprijs zullen worden aangeboden.



Dealers, garagebedrijven en andere handelaars profiteren van de unieke veilingvoorwaarden van Buchbinder. Doordat alle voertuigen rechtstreeks uit het wagenpark van Buchbinder komen, is er geen veiling premie, geen voorwaardelijke verkoop en er vindt geen heronderhandeling plaats. Al vóór de veiling kunnen er foto's en statusrapporten worden bekeken die door een onafhankelijke controle-instelling ter beschikking worden gesteld. Er zal ook worden aangegeven op welk tijdstip het gewenste voertuig waarschijnlijk onder de hamer zal komen.



