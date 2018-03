Worldpay en Lianlian Pay starten samenwerking China met de wereld te verbinden

LONDON, March 15, 2018 /PRNewswire/ --



Nieuw partnerschap biedt uitbetaaldiensten in diverse valuta voor e-commerce.



Worldpay, Inc., marktleider op het gebied van wereldwijde betalingen, en Lianlian Pay, één van de grootste mobiele betalingsproviders in China, gaan samenwerken om de uitbetalingsdiensten van Worldpay uit te breiden met Chinese Yuan (CNY).



Lianlian Pay biedt een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor grensoverschrijdende betalingen en overschrijvingen naar Chinese en internationale bedrijven en markten. Als gevolg van het partnerschap kunnen klanten van Worldpay in CNY betalen en krijgen ze verbeterde stortingsmogelijkheden, bovenop de 18 betalingsvaluta die al via één technische integratie beschikbaar zijn. De strategische samenwerking richt zich voornamelijk op de sectoren detailhandel, reizen en luchtvaart.



Door met Lianlian Pay samen te werken, zal Worldpay ook in staat zijn hun one-stop service naar e-commerce bedrijven verder te stroomlijnen, waarbij de tijd die verkopers nodig hebben om in China hun geld in lokale valuta te ontvangen, wordt verkort.



De integratie zal medio 2018 van start gaan en helpt internationale bedrijven in China te groeien, aangezien het voor hen gemakkelijker wordt om in CNY te betalen, zonder tussenkomst van een bank of een externe leverancier. Omdat de Chinese e-commercemarkt blijft groeien, is voor internationale bedrijven de tijd rijp om zich in de regio te vestigen. De nieuwe service van Worldpay zal ongetwijfeld verdere groei mogelijk maken en investeringen in China aanmoedigen, waardoor de Chinese e-commercemarkt aan de rest van de wereld gekoppeld wordt.



Shane Happach, Executive Vice President, Head of Global Enterprise eCommerce bij Worldpay: "China blijft zijn positie als grootste e-commercemarkt ter wereld versterken, de uitbreiding van onze afwikkelings- en betaaldiensten met CNY zal enorme mogelijkheden bieden voor bedrijven in China en daarbuiten. We zijn verheugd om met Lianlian Pay, een innovatieve en gevestigde marktleider van betalingen in de regio, samen te werken om zo tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar grensoverschrijdende betalingen en afwikkeling in lokale valuta. Door onze wereldwijde betalingsmogelijkheden en expertise te combineren met de diensten van Lianlian Pay, stellen wij onze klanten over de hele wereld in staat gebruik te maken van de enorme groeimogelijkheden."



Arthur Zhu, President bij Lianlian Pay zei: "Door de sterke positie in de traditionele internationale handel is China klaar om één van de grootste ontvangers van handelsopbrengsten ter wereld te worden. Door de samenwerking met marktleider Worldpay, kan Lianlian Pay, als lokale expert met een bewezen staat van dienst van RMB-transacties met hoge volumes, een grotere bijdrage leveren om transacties voor miljoenen Chinese bedrijven en individuen te faciliteren."



Over Worldpay



Worldpay, Inc. is een toonaangevende betalingsprovider met de unieke mogelijkheid om een boost te geven aan wereldwijd geïntegreerde omni-commerce. Met onze schaalgrootte en een ongeëvenaarde technologie biedt Worldpay haar klanten een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier.



Worldpay verwerkt jaarlijks meer dan 40 miljard transacties via meer dan 300 betaalmogelijkheden in 146 landen en 126 valuta's. De groeistrategie van het bedrijf omvat uitbreiding naar opkomende markten, specialisatie klantsegment met sterke focus op wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B.



Worldpay, Inc. is in 2018 ontstaan door de combinatie de nummers één betalingsproviders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Worldpay, Inc. handelt op de New York Stock Exchange als "WP" en op de London Stock Exchange als "WPY." Bezoek ons op https://www.worldpay.com/global/about/regional-expertise/china



Over Lianlian Pay



Lianlian Pay, dat met trots internationale bank transfer organisaties, internationale betaalbedrijven en platforms voor e-commerce en serviceproviders bedient, is een toonaangevend bedrijf voor grensoverschrijdende betalingen in China. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van grensoverschrijdende afwikkelingsdiensten voor kapitaal, en zijn trots op onze onmiddellijke uitbetaling en een prettige klantervaring, gebaseerd op ons dynamische, geoptimaliseerde centrale betaalproduct. Voor meer informatie, kijk op http://www.lianlianpay.com



