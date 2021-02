Het op een na grootste land met biologische landbouw in Europa introduceert revolutionaire functionele biologische dranken

TALLINN, Estland, 15 februari 2021 /PRNewswire/ -- In samenwerking met wetenschappers heeft een lokale producent uit Estland, het op een na grootste land met biologische landbouw in Europa, innovatieve functionele dranken geproduceerd die nieuw zijn voor de wereld van biologische producten. Voor het eerst worden de drankjes tentoongesteld op het virtuele podium van de vakbeurs BIOFACH eSPECIAL 2021.



"Het concept van biologische functionele dranken is relatief nieuw. Ons bedrijf groeit snel, aangezien de vraag naar niet-alcoholische dranken snel groeit", legt Juhan Kanemägi uit, de eigenaar van de Estse producent van biologische dranken, Öun Drinks. De combinatie van ambitieuze lokale producenten, enthousiaste wetenschappers en de ongerepte natuur van Estland heeft geleid tot zeer innovatieve dranken die tot op heden niet bestonden.



"Ons doel is altijd geweest om een zo minimaal mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten en om natuurlijke ingrediënten te gebruiken die al aanwezig zijn - de verse en voedzame appels van Estland", zegt hij, en legt uit dat traditionele energiedrankjes cafeïne bevatten, waardoor energie in het lichaam vrijkomt. De toevoeging van cafeïne is echter niet toegestaan in biologische producten. "Daarom hebben we energie gewonnen uit ingrediënten die van nature al cafeïne bevatten", legt de producent uit.



Kanemägi legt uit dat ze cafeïne toedienen aan producten die gemaakt zijn van thee uit Azië en Zuid-Afrika. Het resultaat was dat de eerste biologische energiedrankjes in Estland, Yerba Mate Energy Boost en Matcha-Cardamom Energy Boost, het levenslicht zagen. "In vergelijking met traditionele energiedranken zijn onze biologische dranken milder van aard, maar duurt de werking ervan langer", belooft hij. "De bonus is dat de producten van Öun Drinks geen toegevoegde suikers bevatten - alle suiker is afkomstig van natuurlijke suikers uit de appels." Functionele dranken, waaronder niet alleen energiedrankjes, maar ook dranken die het immuunsysteem stimuleren, Ginger-Chilli Immunity Boost en Blackcurrant-Juniper Immunity Boost, zijn gemaakt in samenwerking met wetenschappers van de Tallinn University of Technology.



Gelukkig streven Estse producenten ernaar om producten van natuurlijke oorsprong te kunnen leveren aan mensen over de hele wereld die het belang van biologisch eten en drinken inzien. "Het is mogelijk om onze lokale producenten te ontmoeten op het virtuele podium van de BIOFACH-vakbeurs op 17-19 februari, waar onze trotse ondernemers hun producten ten toon zullen stellen", legt Sirje Potisepp uit, hoofd van de Estonian Food Industry Association.



Behalve Öun Drinks zullen veel andere Estse producenten van biologische producten, zoals Nudist Drinks, LOOV Organic, Tori Cidery, Värska Vesi, Magusameistrid, La Muu en Estonian Organic Protein Cooperation hun producten tentoonstellen. "Van functionele drankjes en gevriesdroogde poeders tot veganistische ijsjes, deze producenten weten de harten van mensen te stelen", belooft Potisepp.



