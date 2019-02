Signicast breidt capaciteiten precisiegietwerk uit naar Europa met de acquisitie van CIREX

CHARLOTTE, North Carolina, 15 februari 2019 /PRNewswire/ -- Signicast, een Form Technologies-bedrijf heeft aangekondigd dat het de voetafdruk van dit leidinggevende bedrijf voor precisiegietwerk buiten de VS gaat uitbreiden, door een contract te tekenen voor de acquisitie van CIREX, een Europese specialist in verlorenwasgieten die gevestigd is in Nederland, van de in Amsterdam gevestigde bedrijven Convent en Nedvest.



https://mma.prnewswire.com/media/821530/Signicast___CIREX.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/821530/Signicast___CIREX.jpg]



In een periode waarin toonaangevende klanten in de productiebranche vragen om precisiecomponenten van hogere kwaliteit en met een snellere levering, stelt de acquisitie van CIREX Signicast in staat om haar groeiende internationale klantbasis te bedienen met gegoten onderdelen van de hoogste kwaliteit en precisie in de markt. Naast de drie bestaande faciliteiten van Signicast in de VS heeft de gecombineerde operatie nu fabrieken in Nederland, Tsjechië en Slowakije.



Beide bedrijven staan bekend om hun klantgerichtheid en eigen expertise, en de capaciteiten van CIREX zullen een bijdrage leveren aan de vaardigheden die Signicast tot haar beschikking heeft in de automatisering van de productie, voor het leveren van uitermate precieze onderdelen, in een fractie van de tijd van traditionele methoden voor verlorenwasgieten.



Clayton Tychkowsky, CEO, Signicast verwelkomt de acquisitie en zei: "In lijn met de visie bij de acquisitie van Signicast door Form Technologies zorgt de toevoeging van CIREX ervoor dat de voetafdruk tot buiten de Verenigde Staten wordt uitgebreid, naar de Europese markten, waarmee onze dienstverlening naar deze regio is uitgebreid. CIREX is de tweede acquisitie die zich bij het Signicast-bedrijf voegt, na de acquisitie van Consolidated Casting Corporation in 2018. Dit stelt ons allebei in de gelegenheid om internationale klanten te bedienen die een exacte oplossing van Signicast zoeken buiten Noord-Amerika. Deze acquisitie is een transformatie voor Signicast; onze eerste stap richting de globalisering van ons merk en extra capaciteit voor zowel bestaande als nieuwe markten. Wij vinden het fantastisch om medewerkers van CIREX bij onze divisie te verwelkomen".



"De acquisitie brengt CIREX binnen de familie van Form Technologies voor bedrijven die zich bezighouden met precisiemachinebouw, en bestaande klanten van CIREX krijgen zo toegang tot de volledige reeks capaciteiten van Signicast, Dynacast en OptiMIM. De nieuwe gecombineerde operatie profiteert ook van het Form Operating System, een platform dat ervoor zorgt dat klanten onderdelen die met de grootste precisie zijn gemaakt ontvangen, samen met marktleidend advies en expertise, en volledige zakelijke stabiliteit", zei Jeroen Spoelder, Managing Director, CIREX.



Tim Kreté, Investment Manager Nedvest zei, "Wij zijn blij dat we een nieuwe eigenaar voor CIREX hebben gevonden in zo'n fantastisch, goed georganiseerd bedrijf als Signicast. Dit zorgt voor mooie kansen voor het management en de medewerkers van CIREX, waarmee we de afgelopen paar jaar met genoegen hebben samengewerkt om de bedrijfsactiviteiten in Europa verder uit te breiden."



William Blair is opgetreden als enige financiële adviseur voor de verkopers. Daarnaast trad Corp Lawyers op als juridisch adviseur en Deloitte zorgde voor de financiële due diligence voor de verkoper.



Over Signicast Het maken van de ultieme precisiegegoten onderdelen begint lang voordat er metaal gegoten wordt. Het begint met de mensen. Technici die onderdelen aan kunnen wijzen die volledig bij het proces passen. Die engineering met toegevoegde waarde gebruiken om kostbare secondaire activiteiten tot een minimum terug te brengen, waarbij prestaties op onderdelen worden verbeterd. Vervolgens draait het om direct werken met de klanten om te zorgen dat hun onderdeelontwerpen geoptimaliseerd worden voor het productieproces - zodat ze zowel een maximale prestatie als de beste waarde krijgen. Tenslotte gaat het om het gebruik van geavanceerde automatisering voor een versnelling van het productieproces - van in-house snelle prototypering naar het leveren van afgewerkte, perfecte componenten, met een snellere levertijd dan traditionele methoden. Het resultaat? Onze klanten krijgen het precisiegietwerk dat zij verdienen, op tijd en van de allerbeste kwaliteit.



Over Form Technologies, Inc. In de scherp concurrerende internationale markt van vandaag de dag moeten fabrikanten sneller dan ooit innovatievere producten leveren. Ze moeten de concurrentie voor zijn in hun denkwijze, snelheid en prestaties, als ze willen overleven en floreren. En er is geen ruimte voor fouten.



Form Technologies en haar portfolio aan bedrijven hebben een direct proces voor een duurzaam, concurrerend voordeel.



Met ontwerp en levering van de kwalitatief hoogwaardige precisie-onderdelen zorgen wij ervoor dat onze klanten de vrijheid krijgen om de producten te maken die hun klanten het meest waarderen. We ondersteunen hen met een ongeëvenaarde expertise van de meest deskundige professionals in de branche. En met 29 productiefaciliteiten in 19 landen hebben wij de schaal en capaciteit om bijna elk volume, waar dan ook ter wereld aan te kunnen.



