Gemini Rosemont herkapitaliseert en herfinanciert One Twelfth @ Twelfth in Bellevue, Wash.

LOS ANGELES, 15 januari 2020 /PRNewswire/ -- Gemini Rosemont Commercial Real Estate, een verticaal geïntegreerd bedrijf voor vastgoedbeleggingsbeheer, heeft de herkapitalisatie en herfinanciering voltooid van One Twelfth @ Twelfth, een eersteklas kantorencampus gelegen in Bellevue, Wash., in samenwerking met een filiaal van Beacon Capital Partners, een toonaangevende beheerder op het gebied van kantoorinvesteringen.



Het in december 2016 verworven onroerend goed was volledig op de balans van Gemini Rosemont gehouden in afwachting van de voltooiing van een kapitaalverbeterings- en leasingplan dat grotendeels in 2019 werd afgerond.



"We hebben met succes onze strategie geïmplementeerd om verschillende belangrijke kapitaalverbeteringsprojecten te voltooien die ons hielpen het huurschema van One Twelfth te herschikken," aldus Ian Brownlow, algemeen directeur van Gemini Rosemont. "We hebben verschillende huurders op topniveau en krediethuurders aangetrokken, waaronder een van de grootste technologiebedrijven in de wereld dat uiteindelijk ongeveer een derde van de campus zal bezetten. Vanaf het begin waren we van plan om met een kapitaalpartner te werken indien dat nodig was, en nu was het juiste moment om dat te doen. De aanzienlijke liquiditeit die aan Gemini Rosemont via deze transactie wordt verstrekt, zal worden gebruikt om bijkomende activa van klasse A te verwerven op aan de kust gelegen en technologiemarkten in overeenstemming met ons acquisitiemandaat."



De One Twelfth campus bestaat uit drie gebouwen met elk zes verdiepingen en in totaal 44.611 vierkante meter. De klasse A als LEED Gold gecertificeerde gebouwen bevinden zich vlak bij de I-405 corridor, in het centrum van Bellevue, met meer dan 46.452 vierkante meter aan winkelvoorzieningen op loopafstand.



"Eind december 2019 verwierf onze nieuwe partner een belang van 80 procent in de gemeenschappelijke onderneming die werd gevormd om het activum aan te houden," zei Jon Dishell, algemeen directeur kapitaal van Gemini Rosemont. "Beacon deelt onze visie wat betreft dit activum, en wij kijken ernaar uit om samen te werken om de waarde van One Twelfth te blijven verhogen en tevens om samen andere kansen na te streven."



Als onderdeel van de transactie financierde het partnerschap het vastgoed met een vijfjarige lening van $204 miljoen van MetLife Investment Management. De lening met variabele rente omvat een fonds van $19 miljoen voor toekomstige leasingkosten en kapitaalkosten.



Gemini Rosemont heeft een bestaande portefeuille van in totaal ongeveer 745.000 vierkante meter met een bruto activawaarde die ongeveer $1,6 miljard bedraagt. Voor meer informatie kunt u terecht op http://geminirosemont.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2692593-1&h=3974663839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2692593-1%26h%3D379184948%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgeminirosemont.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fgeminirosemont.com%252F&a=http%3A%2F%2Fgeminirosemont.com%2F]



