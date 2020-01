Mindtree rapporteert resultaten over derde kwartaal 2019-20

- In Amerikaanse dollars steeg de nettowinst met 44,7% k-o-k



- Inkomsten groeiden met 1,5% k-o-k/9,4% j-o-j



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 15 januari 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie dat haar klanten begeleidt om sneller bedrijfsresultaten te behalen, heeft vandaag haar geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 31 december 2019, zoals goedgekeurd door haar raad van bestuur.



"Terwijl we meer omzet blijven realiseren, heeft onze scherpe focus op het aandrijven van winstgevende groei geresulteerd in uitbreiding van de operationele marge met 2,6% en een groei van de nettowinst met 44,7% in vergelijking met het voorgaande kwartaal," aldus Debashis Chatterjee, CEO & Algemeen directeur van Mindtree. "We blijven onze groeistrategie uitvoeren, proactief deals aangaan door het ontginnen van strategische klanten en het voeden van onze door leren aangedreven cultuur. De resultaten uit het recent afgeronde Jaarlijkse Klantervaringsonderzoek laten toonaangevende scores zien, een bewijs van ons uitzonderlijke werk in de levering van kwaliteitsdiensten aan onze klanten."



Belangrijke financiële hoogtepunten:



Het kwartaal dat eindigde op 31 december 2019





-- In Amerikaanse dollars (USD):



-- In Indiase roepies (INR):

Andere hoogtepunten:





-- Klanten:



-- Personeel:



-- BOT's*:

*Software die autonoom handelt, zonder enige menselijke of andere tussenkomst, om een aanzienlijke taak te vervullen die anders zou worden uitgevoerd door een persoon





-- Deals met mondiale klanten in Q3:

Nieuwe klanten:



Bestaande klanten:





-- Erkenning:





Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 300 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds".



Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of volg ons @Mindtree_Ltd



