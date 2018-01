Sedus Future Proof - oplossingen voor het kantoor van de toekomst

WALDSHUT, Duitsland, January 15, 2018 /PRNewswire/ --



Nauwelijks een ander thema houdt ondernemers meer bezig dan de organisatie van hun kennisgebaseerde en creatieve processen. Terwijl in de productieafdelingen de volledige automatisering al lang wordt nagestreefd, regeert de onzekerheid in de kantoorafdelingen. Kloeke begrippen als "Office 4.0" vinden hun weg als modebegrip in de vakpers en worden bij nader inzien ontmaskerd als verkeerd begrepen of verkeerd geïnterpreteerde visies, die eigenlijk niemand verder helpen.



Terwijl de kwestie redelijk eenvoudig en begrijpelijk is: concurrentievermogen staat en valt met de ideeënrijkdom van de medewerkers. Het ontstaat eerst in de hoofden en pas daarna kan de collega computer verder helpen. Wie wint, bepalen uiteindelijk de factoren creativiteit, communicatie, snelheid en efficiëntie.



Mensen en hun ideeën vormen het kostbaarste productiekapitaal dat het bedrijfssucces stuurt. De verschuiving van handmatige werkzaamheden naar denk- en kenniswerk is niet te stoppen en de generatiewissel in het kantoor is een van de belangrijkste thema's.



De uitdaging bestaat eruit vaardige medewerkers te behouden en nieuwe te winnen, oud en jong; lees analoog ontwikkelde knowhow en frisse kennisbronnen op digitale basis bijeenbrengen en leeromgevingen creëren, waarin een optimale creativiteit vrijkomt. Hier gaat het erom ergonomisch perfecte werkvoorwaarden te creëren, die een gezonde afwisseling tussen staand en zittend werken mogelijk maken, evenals ruimteconcepten te realiseren die beweging en communicatie stimuleren.



Dergelijke welzijnskantoren werden voorheen vooral in innovatieve branches geïntroduceerd, maar worden tegenwoordig ook in "heel normale" ondernemingen toegepast. In de strijd om de talenten speelt de aantrekkelijkheid van een merk niet meer per definitie een doorslaggevende rol, maar de aantrekkelijkheid van de werkplek.



Sedus houdt zich als techniekpionier en kantoormeubelexpert zeer intensief bezig met het "kantoor van de toekomst", door de markt te bestuderen en te onderzoeken, met name op het gebied van kenniswerk en leeromgevingen.



Holger Jahnke, directeur Marketing en verkoop: "Wij werken nauw samen met trendonderzoekers die ook inzichten toepassen uit naastgelegen disciplines als pedagogiek, hersenonderzoek, psychologie, experimenteel onderzoek, communicatie, architectuur en design. Daarvoor analyseren we talrijke onderzoeken die regionaal, nationaal en wereldwijd worden uitgevoerd. De resultaten publiceren wij in gebundelde en begrijpbare opgestelde vorm in onze vrij toegankelijke publicatie Sedus INSIGHTS."



Sedus-producten ontstaan in een eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum dat bij belangrijke vernieuwingen gerenommeerde ergonomie-experts uit de wetenschap in de arm neemt. Holger Jahnke: "Toekomstveilige meubels moeten flexibel en "intelligent" zijn. De meeste Sedus tafel- en kastsystemen zijn toch al modulair opgebouwd en maken waar nodig snelle nieuwe configuraties mogelijk, die vaak door aankoop van slechts enkele, maar wel passende, aanvullende onderdelen realiseerbaar zijn. In combinatie met krachtige, eenvoudig verstelbare bureaustoelen zijn daardoor langdurig bruikbare en ergonomisch zinvolle basisinrichtingen gegarandeerd, die ook geschikt zijn als wisselwerkplekken."



Sedus Future Proof biedt oriëntatie en hulp bij de besluitvorming



Holger Jahnke: "Sedus behoort tegenwoordig tot de internationaal toonaangevende, complete aanbieders in de kantoormeubilairbranche. Het merk Sedus staat synoniem voor innovatie, techniek en esthetiek en verrijkt de 'leefwereld kantoor' steeds weer met nieuwe productideeën en hedendaagse concepten. Wie zich inricht met Sedus-producten, ontvangt niet alleen hoogwaardige meubileringen "Made in Germany". Sedus is als internationaal merk in meer dan 50 landen vertegenwoordigd. Wij kennen de marktontwikkelingen en helpen ondernemingen toekomstveilige investeringen te doen. Dat veronderstelt een analyse van de arbeidsprocessen en -methoden alsook het begrip voor de identiteit en de doelstellingen van de betreffende onderneming. Pas daarna vindt de op maat gemaakte planning plaats. Daartoe behoren vanzelfsprekend ook gebruikersinstructies, serviceprestaties, product- en naleveringsgaranties.



Dit totale pakket noemen wij "Sedus Future Proof", dat betekent professioneel advies, omvangrijke dienstverleningen, langdurig bruikbare producten en de zekerheid dat men voor de toekomst niet alleen goed ingericht, maar ook afgestemd is."



