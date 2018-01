Chinese fabrikant van elektrische huishoudelijke apparatuur Skyworth toont zijn volledige productaanbod tijdens de CES 2018

Skyworth's OLED tv's met KI-chips bieden een buitengewone beeldkwaliteit



LAS VEGAS, 15 januari 2018 /PRNewswire/ -- Skyworth, een toonaangevende Chinese fabrikant van tv's, audiovisuele producten en huishoudelijke apparatuur, toont zijn complete productaanbod tijdens de 51(e) CES, dat op 9 januari 2018 in Las Vegas van start gegaan is. Door middel van het tentoonstellen van zijn gepatenteerde technologieën en geavanceerde producten in de grootste stand in de South Hall van het Las Vegas Convention Center, toont de fabrikant van huishoudelijke apparatuur waar Chinese innovatie toe in staat is in een snel veranderende industrie die aan de vooravond van transformatie staat.



http://mma.prnewswire.com/media/626977/Skyworth_at_CES_2018.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626977/Skyworth_at_CES_2018.jpg]



Skyworth creëert hightechproducten van de volgende generatie door zijn OLED tv-portefeuille met gepatenteerde KI-chips uit te breiden



Kunstmatige intelligentie of, gewoonweg KI, het trefwoord van 2017 voor alles wat nieuw is binnen de technologische sector, zal in 2018 een massieve groei doormaken wat betreft de industriële toepassing ervan.



http://mma.prnewswire.com/media/626978/Skyworth_OLED_TV.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626978/Skyworth_OLED_TV.jpg]



Skyworth, leidinggevend in de ontwikkeling van belangrijke OLED-technologieën, het bevorderen van de ontwikkeling van de Chinese OLED-sector en het op grote schaal op de markt brengen van OLED tv's in de Chinese binnenlandse markt, toont zijn gepatenteerde KI-chips tijdens de CES 2018, met inbegrip van belangrijke KI-technologieën, waaronder, nauwkeurig soepele processing, dynamische objectreconstructie en een super 4K Ultra HD-supplement.



Een R&D-ingenieur van Skyworth legde uit dat de OLED tv's die beschikken over de KI-chips, gebruik maken van kunstmatige intelligentie om zoekopdrachten uit te voeren, afbeeldingen te identificeren en refacteren zodat het beeldkwaliteit nauwkeurig verbeterd wordt en het meeslepende aspect hersteld wordt waardoor er een kijkervaring geboden wordt die nog levensechter is.



Skyworth neemt deel aan de CES met zijn volledige productaanbod en met als doel om verder in de internationale markten door te dringen



Skyworth heeft relaties gelegd met een aantal internationale topmerken.



Neem bijvoorbeeld Dolby®. Skyworth is van plan om in 2018 de meeslepende audio van Dolby Atmos® in zijn nieuwe tv's op te nemen. De combinatie van Skyworth TV en Dolby Atmos zal naar verwachting de norm bepalen voor de hele industrie. Een stap verder dan surround-sound waardoor je getransporteerd wordt van een gewoon moment naar een buitengewone ervaring met bewegende audio; geluid dat de kamer vult en om je heen vloeit met adembenemend realisme zodat een krachtige, bewegende entertainmentervaring gecreëerd wordt.



Naast de samenwerking met Dolby, een belangrijke Amerikaanse leverancier van toonaangevende audiotechnologieën, heeft Skyworth ook een samenwerkingsverband gevormd met de wereldwijde luidsprekerfabrikant JBL en heeft het een aantal hoogwaardige consumentenelektronica-fabrikanten overgenomen die geweldige reputaties hebben binnen hun respectieve plaatselijke markten. Een van deze bedrijven is Sinotec, het toonaangevend Zuid-Afrikaanse merk voor huishoudapparatuur, alsmede Metz, de Duitse fabrikant van hoogwaardige tv's, en de vermaarde Britse settopbox-fabrikanten Strong Group en Caldero Limited. Skyworth heeft tevens de productiefaciliteit voor consumentenproducten van Toshiba in Indonesië overgenomen. Het bedrijf heeft tijdens het uitbreiden van zijn volledige portefeuille de globalisering van het merk en de producten verder bevorderd.



Het complete aanbod van huishoudelijke apparatuur en consumentenelektronica dat Skyworth tijdens de tentoonstelling tentoonstelt bestaat onder meer uit nieuwe flexibele AMOLED-beeldschermen, een complete serie OLED tv's, multi-scene smart home-systemen, Coocaa all-in-one VR-headsets, alsmede settopboxes, koelkasten, wasmachines, airconditioners en slimme deursloten. Het bedrijft toont hiermee zijn vertrouwen en vastberadenheid voor uitbreiding en toetreding tot de internationale markt.



http://mma.prnewswire.com/media/626976/Skyworth_VR.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626976/Skyworth_VR.jpg]



Dit jaar is de 30e verjaardag van de oprichting van Skyworth. Het bedrijf is reeds lange tijd een technologieleider in de Chinese markt voor kleuren-tv's dankzij zijn 30 jaar lange ervaring in de sector voor huishoudelijke apparatuur alsmede zijn voortdurende inzet voor kwaliteit en innovatie. Skyworth heeft zijn uitgebreide portefeuille verder uitgebreid en is uitgegroeid tot een voorbeeld voor Chinese fabrikanten van huishoudelijk apparatuur die van plan zijn om zelf tot de internationale markt toe te treden.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/626977/Skyworth_at_CES_2018.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626977/Skyworth_at_CES_2018.jpg]



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/626978/Skyworth_OLED_TV.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626978/Skyworth_OLED_TV.jpg]



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/626976/Skyworth_VR.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/626976/Skyworth_VR.jpg]



CONTACT: Ni Sun, +86-137-6016-3252, sunni@skyworth.com