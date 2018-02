Agenda: De Haagse Koningsnacht krijgt een roze randje

Tijdens de Koningsnacht of zo als ze in Den Haag zeggen “Koningsnach” zorgt Popcake, op donderdag 26 april, tussen alle oranje feesten voor een vleugje roze op de 40ste en 42ste verdieping van De Haagse Toren in Den Haag.



Vanuit de hoogste sky bar van Nederland viert Popcake de verjaardag van onze koning met de “Kings & Queens of Pop”. Een glazen lift brengt je naar de 42ste verdieping. Waar je op 135 meter hoogte wordt verwelkomt door de party beats & pop classics van verschillende DJ’s. De sky bar verslaat hiermee de bars van de Eiffeltoren en de Euromast; die op een hoogte van 105 en 95 meter zitten.







Jarige job!



De Koningsnach(t) in Den Haag is misschien wel de bekendste en grootste van Nederland, daarbij is 26 april de verjaardag van organisator Luuk Wessels. Een goede reden voor een extra editie van het heterovriendelijke popfeest, dat normaliteit om de twee maanden plaatsvindt op een vrijdag. Iedereen die bij binnenkomst kan aantonen 26 of 27 april jarig te zijn, mag tijdens deze extra editie met 4 vrienden gratis naar binnen.



De glazen lift, aan het Rijswijkseplein, zal vanaf 22.00 uur de feestgangers naar de 42ste verdieping brengen. Kaarten a € 5,00 (ex) zijn in de voorverkoop te koop via www.ilovepopcake.nl en zolang de voorraad strekt op 26 april aan de deur voor € 8,-