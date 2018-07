Nederlanders en Vlamingen prefereren Toscaanse keuken en cultuur

In de afgelopen weken vulden 1.059 Nederlanders en Vlamingen het Italië-onderzoek op online Italiëmagazine DitIsItalie.nl in. Het blijkt dat de meeste respondenten in de zomer voor langer dan 2 weken naar Italië gaan, het meest van Toscane houden en er vooral komen om van lekker eten en de cultuur te genieten.



Toscane favoriet



Toscane is veruit de favoriete regio. Maar liefst 27,7% van de respondenten noemt Toscane als 'mooiste regio in Italië'. Met afstand volgt Sicilië met 9,6% van de stemmen. Op de derde plek eindigde Umbrië dat voor 8,1% van de Nederlanders en Vlamingen de mooiste regio is.



Als redenen voor Toscane als mooiste regio voeren mensen onder andere de volgende redenen aan:



'Rijke cultuur, natuur en keuken.'



'Stadjes, natuur, kleuren, eten en drinken, rust.'



'Toscane is romantisch, lekker warm, heeft mooie kerken en kathedralen, museums, alles voor een prachtige zomervakantie!'



Het minst vaak worden Basilicata (1,1%), Friuli-Venezia Giulia (0,9%) en Molise (0,7%) genoemd. Nog wat werk aan de winkel dus voor de promotiebureaus van deze gewesten!



Lekker eten en cultuur



Nederlanders en Vlamingen gaan graag naar Italië voor het lekkere eten (26,3%), op de voet gevolgd door de cultuur in Italië (25,9%). Minder genoemd werden zon en zee (20%) en natuur (18,7%).



In de zomer, langer dan 2 weken



De meeste mensen geven aan in de zomer naar Italië af te reizen (44,9%). Ruim een derde van de respondenten gaat dan naar Italië voor een trip van langer dan 2 weken. 29,6% kiest voor een periode tussen de 7 en de 14 dagen. Slechts een kleine minderheid van 13,2% gaat enkele dagen tot een week naar Italië.



Hotel



Van de respondenten kiest 26,2% voor een hotel. De camping is populair bij 23%, terwijl 21,5% kiest voor een vakantiehuisje. Andere veelgenoemde verblijfsmogelijkheden zijn een B&B, een eigen huis, bij vrienden of familie of op een agriturismo.



Trouwe Italiëgangers



De meeste respondenten zijn trouwe Italiëgangers. 38% gaat ieder jaar naar Italië. 33,8% gaat zelfs 2 keer of vaker naar Italië. 28,2% gaat niet ieder jaar naar Italië.



Meer informatie over dit onderzoek, de Italiaanse cultuur en reistips is te vinden op https://www.ditisitalie.nl/.