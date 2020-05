Consumenten kopen zonnepanelen van vakantiegeld

De residentiële markt voor zonnepanelen heeft nauwelijks te leiden onder de coronacrisis. In mei en juni is het aantal verwachte installaties maar 8% lager dan normaal, zo meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.



“Ruim 60% van de installateurs verwacht in juni even veel of zelfs meer residentiële opdrachten uit te voeren als normaal,” aldus directeur Rolf Heynen van Dutch New Energy Research. “Consumenten zijn nu meer thuis en hebben dus tijd om hun huis te verbeteren. Nu veel vakanties niet door gaan, wordt het vakantiegeld vaak gebruikt om zonnepanelen aan te schaffen. Ook zijn er consumenten die verwachten dat de rente omhoog gaat en dus liever nu een lening afsluiten om hun huis te verduurzamen.”



Huiseigenaren die onder de huidige subsidieregelingen investeren in zonnepanelen, verdienen die in ongeveer zeven jaar terug. Rolf Heynen: “In totaal gaat een zonnepaneelsysteem minimaal 25 jaar mee. Met het oog op de naderende crisis blijken veel consumenten het aantrekkelijk te vinden om voor langere termijn hun lasten te verlagen.”



Dutch New Energy Research is het toonaangevende onderzoeksbureau voor de Nederlandse zonne-energiemarkt. Recent publiceerde Dutch New Energy Research een white paper over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse zon-pv-sector.