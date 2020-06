Polymax exclusieve importeur van Faresin elektrische verreikers

Elektrische verreikers winnen aan populariteit



Kamerik, 29 juni 2020 - Polymax uit Kamerik levert diverse soorten verreikers, heftrucks, containerheftrucks en reachstackers. Sinds begin 2020 heeft het bedrijf de exclusieve distributierechten verworven van elektrische en diesel verreikers (met stage V motor) van het Italiaanse merk Faresin. “Elektrische verreikers zijn ontzettend in trek de laatste tijd. De kwaliteit en de lage CO2 emissie maken het een ideale machine voor bedrijven om juist nu in deze tijd aan te schaffen”, aldus Ben Kwant directeur van Polymax. Voor bedrijven is het mogelijk de machines versneld af te schrijven via de MIA/Vamil regeling.



Een verreiker is een voertuig welke is gebouwd om zware lasten te heffen en te verplaatsen. Verreikers worden o.a. gebruikt voor agrarische, industriële en infrastructuurbouw- doeleinden.



Het R & D-centrum van Faresin Industries heeft, na jarenlang onderzoek, deze innovatieve machine op hetzelfde chassis ontwikkeld als de reguliere verreiker 6.26. Het feit dat het geen CO2-uitstoot heeft, maakt het mogelijk om het in gesloten omgevingen te gebruiken, zoals magazijnen, logistieke ruimtes en landbouwactiviteiten, waardoor het comfort en de veiligheid op de werkplek wordt verbeterd.



De Faresin full electric 6.26 is 4 uur continue operationeel op een volle standaard accu van 300 Ah. Dit is vaak voldoende voor een normale werkdag met onderbrekingen. Tevens is er de optie om deze accu te vervangen door een accu met een capaciteit van 400Ah.



De Full Electric 6.26 kan dankzij zijn gebruiksgemak; vier wielbesturing en vier wielaandrijving onder alle bedrijfsomstandigheden worden gebruikt. Tevens kan verder uitgerust worden met onder andere vorkenbord, balenklem, jib, manbak, lier, grondbak etc.



“Wij stappen over op een elektrische machine want ons belangrijkste doel is om kosteneffectief en milieuvriendelijk bezig te zijn.”



De Full Electric 6.26 van Faresin is te bestellen bij Polymax.