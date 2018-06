De Schreeuw van Edvard Munch komt naar Antwerpen

Vanaf 6 september 2018 tot 18 maart 2019 is de lithografische versie van het iconisch schilderij “De Schreeuw” (1895) van de Noorse kunstenaar Edvard Munch (1863 – 1944) zes maanden lang te zien in Museum De Reede (MDR). Daarna reist dit bijzondere en specifieke exemplaar door naar het British Museum in London. Het is de eerste keer dat er een versie van “De Schreeuw” in België getoond zal worden.



In een speciaal voor de gelegenheid bedachte enscenering staat de bezoeker niet alleen oog in oog met “De Schreeuw”, maar ontdekt hij tevens een vaste collectie met o.a. 33 andere grafische werken van Edvard Munch, representatief voor diens volledige oeuvre.



Museum De Reede (MDR) in Antwerpen toont enkel werk op papier waaronder indrukwekkende ensembles van het grafische oeuvre van Edvard Munch, Francisco Goya en Félicien Rops.



Kunstenaar en muzikant Bent Van Looy zal gedurende het verblijf van “De Schreeuw” op Belgische bodem de rol van Ambassadeur op zich nemen.



Verdere informatie: info@museum-dereede.be of telefonisch via 03 434 03 04



https://museum-dereede.com/