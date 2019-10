Persverklaring van Santo Daime Kerken NL, m.b.t. uitspraak Hoge Raad

Santo Daime kerken van Nederland: "Nederlandse rechters hebben 17 jaar lang keer op keer de authenticiteit en legaliteit van onze religie erkend."



De Santo Daime kerken van Nederland vinden het uiterst teleurstellend dat sinds begin 2018 zowel door het Hof Amsterdam als nu door de Hoge Raad alle Ayahuasca gebruik over één kam wordt geschoren en wordt verboden. "Daarmee wordt ons fundamentele mensenrecht van de vrijheid van religie geschonden."



"Wereldwijd toont steeds meer wetenschappelijk onderzoek aan dat het gebruik van ons Sacrament in plaats van een gevaar voor de volksgezondheid juist gezondheid bevorderende effecten teweeg brengt."



"Het is voor ons onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie in 2001 na inbeslagname aanvankelijk niet wilde vervolgen omdat het DMT gehalte in ons Sacrament verwaarloosbaar laag was (0,02-0,06% ), en dat nú het oordeel heeft postgevat dat Ayahuasca DMT ís."



"Wij vinden dat de Hoge Raad ten onrechte oordeelt dat het met een algemene toetsing kan volstaan."



"Volgens het recente arrest is een verbod in de opiumwet voldoende om inbeuk te maken op de vrijheid van Godsdienst."



Zowel uit de tekst van artikel 9 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) als uit de jurisprudentie van het Europese Hof volgt dat een beoordeling van de noodzaak van de inbreuk in concreto niet achterwege kan blijven, zoals de Nederlandse rechters sinds 2001 steeds hebben overwogen.



De Santo Daime kerken van Nederland zijn van mening dat het cruciale belang van een gecontroleerde setting in deze uitspraak van de Hoge Raad volledig wordt genegeerd.