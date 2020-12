Bacardi® en Freek van Noortwijk lanceren het ultieme kerstdessert van dit jaar

“Cake van pompoen met BACARDí Añejo Cuatro en kastanje”

Een kenmerkende Rum Cake gecreëerd door gastronomie-expert en restauranteigenaar Freek van Noortwijk

Gemakkelijk om te bereiden en vol met heerlijke feestelijke smaken om het ultieme kerstdessert te creëren

Het speciale ingrediënt van de cake? De premium BACARDí Añejo Cuatro rum. De ongestoorde verjaring van de rum op eikenhouten vaten onder de Caribische zon, zorgt voor een uniek, zacht smaakprofiel van vanille, geblakerd eikenhout, kruidnagel en honing.

Amsterdam, 21 december - BACARDí®, 's werelds meest bekroonde rum, heeft samen met de deskundige chef-kok en restauranthouder, Freek van Noortwijk, een cake gemaakt die perfect is voor de feestdagen. In tegenstelling tot alle eerdere herinneringen die we hebben aan de feestdagen, komt 2020 met een unieke en bijzondere periode. We zien de trend om meer tijd in eigen keuken door te brengen én meer te experimenteren. Daarom sloegen BACARDí en Freek van Noortwijk de handen ineen om een recept te creëren die het voor iedereen mogelijk maakt om een sterren dessert te serveren tijdens het kerstdiner.

Freek heeft al zijn culinaire ervaring op dit meerlagige, met rum verrijkte dessert losgelaten, met als hoofdingrediënt natuurlijk BACARDí Añejo Cuatro. Het stap-voor-stap-recept is makkelijk om te volgen en de ingrediënten zijn verkrijgbaar bij je lokale supermarkt. Met behulp van onze favoriete BACARDí rum, ervaar je de gedurfde smaken van deze Kerst. De Cake van pompoen met BACARDí Añejo Cuatro en kastanje wordt gemaakt met een rum siroop, een notenpompoenpitjescake, Freek’s bekende rum karamel en is afgewerkt met een botercrème en honingglazuur.

Brand Manager BACARDí, Colin Flaton, zegt: “Onze vier jaar gerijpte rum is niet alleen perfect om van te genieten in een cocktail. Freek is de uitdaging met ons aangegaan om te laten zien dat je er ook prachtige Kerst desserts mee op tafel kunt zetten. Een cake van pompoen, met BACARDí Añejo Cuatro en kastanje, om samen (met natuurlijk maximaal 3 personen) van te genieten deze bijzondere Kerst!”

Restauranteigenaar en gastronomie-expert, Freek van Noortwijk: “Wat een geweldig project voor Kerst. Ik heb met alle liefde mogen meemaken hoe alle geliefde smaken die bekend zijn met de feestdagen samenkomen. Pompoen, kastanjes, karamel en de infusie van de rijke BACARDí Añejo Cuatro Rum om je zintuigen te prikkelen. Maak het zelf of bestel het online. Ik kan je verzekeren dat dit de volgende familietraditie zal zijn met kerst.”

Met Kerst het perfecte dessert op tafel zetten? De BACARDí Añejo Cuatro Rum Cake kan je zelf maken:

Cake van pompoen met BACARDí Añejo Cuatro en kastanje...

Ingrediënten

-350 ml BACARDí Añejo Cuatro

-300 gr bruine basterdsuiker

-250 gr suiker

-1 kaneel stokje

-2 steranijs

-1 flespompoen

-250 gr bloem

-1 eetlepel bakpoeder

-100 gr gegaarde kastanjes

-4 eieren

-1 Sinaasappel

-1 eetlepel 5-spice

-12gr zout

-200 ml slagroom

-300 gr roomboter

-200 gr roomkaas

-75 gr honing

-1 citroen

-100 gr pompoenpitten

-20 ml zonnebloemolie

Rumsiroop

- 350 ml BACARDí Añejo Cuatro

- 50 g bruine basterdsuiker

- 1 kaneel stokje

- 2 steranijs

Breng de rum in een steelpannetje samen met suiker aan de kook en flambeer deze door het steelpannetje voorzichtig schuin boven je pit te houden zodat deze vlam vat. Doe dit met een gestrekte arm en houd hierbij voldoende afstand omdat er een steekvlam kan ontstaan.

Zodra de siroop stopt met branden, zet je het vuur uit en voeg je de specerijen toe. Laat een uur trekken voor je het gebruikt voor de verschillende onderdelen.

Pompoen kastanje cake



-1 flespompoen

-250 gr bruine basterdsuiker

-250 gr bloem

-1 eetlepel bakpoeder

-4 eieren

-125 gr bruine boter

-100 gr gegaarde kastanjes-25 ml rumsiroop

-¼ sinaasappelsap en zeste

-1 eetlepel 5-spice

-5 gr zout

Verwarm de oven voor op 180 graden. Plaats de flespompoen in een ovenschaal en plaats in de oven voor 1 uur. Als de pompoen gaar is, lepel het vlees eruit en prak het met een vork. Weeg 250 gr af voor het beslag en bewaar 100 gr voor de rumkaramel.

Snijd de kastanjes grof en houd apart.

Klop in een (hand)mixer de eieren en bruine basterdsuiker luchtig op. Meng in een andere kom de bloem, bakpoeder, zout en 5-spice, voeg deze in drie delen toe aan het eiermengsel.

Voeg daarna 250 gr pompoenpuree, de kastanjes, de rumsiroop en sinaasappel toe en laat het beslag op een laag standje draaien. Voeg als laatste de bruine boter toe, zorg dat deze op kamertemperatuur is.

Stort het beslag in een met bakpapier beklede vorm en gaar 20-25 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. Prik met een dun mesje in het midden van de cake om te kijken of deze gaar is. Wanneer er geen beslag aan je mes kleeft is de cake gaar. Laat de cake afkoelen in de koelkast alvorens je hem gaat snijden.

Pompoen-rumkaramel

Hiervoor maak je eerst rum karamel:

-250 gr suiker

-50 ml rumsiroop

-200 ml slagroom

-200 gr boter

-5 gr zout

Doe de suiker en rumsiroop in een steelpan. Breng aan de kook en roer een klein beetje tot de suiker is opgelost. Als het aan de kook is, niet meer roeren om suikerkristallen te vermijden.

Kook de suiker tot een mooi bruine karamel kleur. Voeg dan langzaam al roerend de warme room toe en daarna blokje voor blokje de boter. Breng nu op smaak door het zout toe te voegen.

Pompoen-rum karamel:

- 250 gr Rum karamel

- 100 gr puree van pompoen

- 50 gr bruine boter

Verwarm de rumkaramel en voeg de pompoenpuree en bruine boter toe. Gebruik een handstaafmixer om het tot een gladde massa te mengen. Laat het vervolgens afkoelen en giet het in een spuitzak.

Roomkaas honing frosting

-100 gr roomboter

-200 gr roomkaas

-75 gr honing

-¼ citroensap en zette

Klop in een (hand)mixer de boter, honing en citroensap en zeste van citoen luchtig op. Spatel de roomkaas glad in een aparte kom en schep het luchtig geklopte botermengsel hierbij. Laat het vervolgens even opstijven in de koelkast.

Pompoen pitten

-100 g pompoenpitten

-20 ml zonnebloemolie

-2 g zout

Verwarm de olie in een koekenpan en rooster de pompoenpitten op middelhoog vuur tot deze beginnen te kleuren en poffen. Breng op smaak met het zout en laat afkoelen op een plat bord met keukenpapier zodat het overtollige vet kan worden opgenomen.

Afmaken



Snijd de cake in plakken en besprenkel deze aan beide kanten met de rumsiroop. Smeer vervolgens in met de frosting en maak af met de karamel en pompoenpitten. Et-voila, je hebt een heerlijk, premium dessert op tafel gezet!

Voor meer informatie over BACARDí, rum en feestelijke cocktails, ga naar https://www.BACARDI.nl