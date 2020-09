Van Wieren International BV breidt vloot uit met speciale Volvo FH 460-trekker

75 jaar geleden is Van Wieren Transport begonnen in de Noordoostpolder. Om dit jubileum jaar extra aandacht te geven heeft de recent gekochte Volvo FH 460 een speciale 75 years belettering.



De nieuwe Volvo-trekker is ruim uitgerust met onder andere een Turbo Compound-motor die zeer zuinig is in het brandstofverbruik. Ook zijn alle nodige veiligheidssystemen aanwezig zoals Lane Keeping Support, Lane Change Assist, Adaptive Cruise Control en standairco.



“De jubileumtrekker is geleverd door Nijwa Groep. De combinatie van Volvo met haar grote comfort en hoge veiligheidsniveau en de betrokkenheid van de mensen van Nijwa Zwolle zorgen ervoor dat we al ruim 40 jaar samenwerken”, geeft Peter van Wieren aan, directeur van Van Wieren International BV.