Minister Van Engelshoven opent WorldSkills Conferentie in Amsterdam

Minister Ingrid van Engelshoven opent WorldSkills Conferentie in Amsterdam



Nederlands onderwijsstelsel als oplossing voor mondiale vraagstukken



Minister Ingrid van Engelshoven opent maandag 15 oktober aanstaande in Amsterdam de tweedaagse internationale conferentie: ‘Uniting for Youth: Building networks for innovative skills solutions’. WorldSkills International en WorldSkills Netherlands organiseren met hun (inter)nationale partners deze conferentie, waar meer dan 400 onderwijsdeskundigen en vertegenwoordigers van Skills-organisaties uit 70 landen bij elkaar komen. Zij bespreken en bedenken daar nieuwe oplossingen voor de mondiale en nationale vraagstukken van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, beroepsonderwijs en ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden voor jongeren. Wat het Nederlandse onderwijsstelsel, de ‘Triple Helix’, hiervoor als oplossing kan bieden is de rode draad van deze wereldconferentie.



Nederland biedt oplossing



Het Nederlandse ‘Triple Helix’ onderwijsstelsel is de samenwerking tussen overheid, beroeps-onderwijs en bedrijfsleven om jongeren zo goed mogelijk voor een beroep op te leiden. Dit systeem staat al jaren in de top tien van best functionerende onderwijsstelsels in de wereld. Dat is de reden waarom tijdens de WorldSkills Conferentie de ruim 400 aanwezige deskundigen uit binnen- en buitenland het functioneren en de bijdrage van deze ‘Triple Helix’ bespreken. Tevens bediscussiëren ze nieuwe oplossingen en concepten hoe ze mondiale en nationale vraagstukken verder kunnen aanpakken. Van de (inter)nationale arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en het beroepsonderwijs tot de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden door jongeren. Overheids-, onderwijsdelegaties en vertegenwoordigers van Skills-organisaties uit 70 landen vergaren zo nieuwe kennis en ideeën zodat ze hun eigen onderwijs, organisaties en de samenwerking met bedrijfsleven verder kunnen ontwikkelen.



Onderwerpen en sprekers



In 2 key-notes, 18 workshops en 18 verdiepingssessies komen de volgende onderwerpen aan bod; het voorbereiden van organisaties en jongeren op toekomstige beroepen, veranderingen in de globaliserende arbeidsmarkt, disruptive technologieën, inclusiviteit en ontwikkeling van beroepsonderwijs, internationale mobiliteit van mbo-studenten, samenwerking beroepsonderwijs met bedrijfsleven, nieuwe loopbaan- en beroepsperspectieven voor jongeren en de verdere ontwikkeling van vakmanschap en vakwedstrijden.



Vertegenwoordigers van de Europese commissie, Unesco-Unevoc, OESO, GAN, ILO en de top van de Nederlandse universiteiten zoals Prof. dr. Ton Wilthagen, Prof. dr. Marinka Kuipers, Prof. dr. Didier Fouarge en Prof. dr. Paul Kirschner verzorgen bijdragen. Andere prominente sprekers zijn trendwatchers Ruud Veltenaar, Martijn Aslander en Yvonne van Sark. Het ministerie van OCW, de MBO Raad, SBB, Nuffic, gemeente Amsterdam en WorldSkills Netherlands verzorgen workshops en verdiepingssessies. Mbo-scholen en bedrijven tonen hybride leerconcepten, best practices en organiseren voor de bezoekers bedrijfsbezoeken.



WorldSkills



WorldSkills is de internationale organisatie van 78 landen, die vakmanschap en beroepsonderwijs promoot en daarvoor met de landen internationale beroepenwedstrijden en een internationaal netwerk organiseert. Honderdduizenden jongeren doen wereldwijd mee aan deze wedstrijden. In Nederland verzorgt WorldSkills Netherlands vakwedstrijden voor vmbo en mbo, en vaardigt jaarlijks nationale kampioenen af naar internationale vakwedstrijden zoals EuroSkills en WorldSkills.