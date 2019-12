Jazz Jackrabbit expositie in het Bonami SpelComputer Museum

Kent u Jazz Jackrabbit nog? Het populaire platform spel voor de PC bestaat dit jaar 25 jaar, daarom organiseert het Bonami SpelComputer Museum uit Zwolle met ingang van 15 december 2019 een expositie die geheel in het teken staat van Jazz Jackrabbit.



In het 3.000m2 grootte museum is een ruimte beschikbaar gesteld waar ’s werelds grootste Jazz Jackrabbit collectie wordt tentoongesteld. De privé verzameling is afkomstig van Anne Bras en omvat naast de originele shareware versie, ook deel 2 en verschillende Limited Edition versies. Daarnaast behelst de collectie tal van merchandise producten.



Wat is Jazz Jackrabbit?

Jazz Jackrabbit werd uitgebracht in 1994 als een side-scrolling 2D platform game voor de PC. De game werd uitgebracht door Epic MegaGames. Het werd het grootste succes dat Epic MegaGames tot dan toe ervaren had. Inmiddels denken velen bij de naam Epic MegaGames direct aan Fortnite of Unreal Tournament, maar voor deze succesnummers was Jazz Jackrabbit een directe hit.



Jazz Jackrabbit is sinds november 2016 ook toegevoegd aan de gamecollectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het iconische spel is opgenomen in de gamescanon, met als doel bijzondere, prijswinnende of vernieuwende games te behouden voor de toekomst.



Bonami SpelComputer Museum

De Jazz Jackrabbit tentoonstelling in het Bonami SpelComputer Museum is vanaf vandaag te bewonderen en zal ook in 2020 nog te aanschouwen zijn.



In Nederlands grootste museum op het gebied van computers en spelcomputers vind u een zeer diverse en uitgebreide collectie, waar bezoekers via een interactieve tijdslijn teruggaan van het jaar 1930 tot heden. Ook beschikt het museum over een indrukwekkende retro arcadehal, waar u naar hartenlust kunt spelen op tal van retro arcadekasten. Het spelen op de arcadekasten zit bij de entreeprijs inbegrepen.



Het Bonami SpelComputer Museum is gevestigd aan de Ossenkamp 4 in Zwolle en is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 10:00 - 17:00. Komt u liever een keer in de avonduren langs? Op vrijdag- en zaterdagavond is het museum ook geopend van 18:00 - 22:00. Een entreekaartje kost €15 per persoon. Bent u slecht te been? Parkeren is direct naast de deur mogelijk en is bovendien gratis.



Vanzelfsprekend zijn de deuren ook geopend tijdens de kerstvakantie, wij heten u graag van harte welkom. Het is een leuk en leerzaam uitje voor het hele gezin!

Lees hier meer over de Jazz Jackrabbit expositie in het Bonami SpelComputer Museum.

Bekijk de Jazz Jackrabbit gamescanon van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid