Tweede Kamer neemt 100 zorgdromen in ontvangst

Voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor VWS, Helma Lodders (VVD), heeft de publicatie ‘Zorgdromen’ in ontvangst genomen waarin 100 prominenten uit de zorg hun droom aan papier hebben toevertrouwd. In de Tweede Kamer deelde Martijn Verschoor als patiënt zijn droom met de aanwezige Kamerleden.



Initiatiefnemers Henk Pastoors en Philip J. Idenburg willen met Zorgdromen een positief geluid laten horen: “De zorg verandert sneller dan ooit tevoren, deze verandering begint bij dromers. Zij zijn de visionairs die een betere toekomst voor cliënten en patiënten voor ogen hebben en zich daarbij niet laten tegenhouden door het systeem. Samen vertegenwoordigen zij een collectieve droom die inspiratie biedt voor beleid, innovatie en transformatie van onze gezondheidszorg.”



Alle dromen uit de publicatie zijn terug te lezen op het platform http://www.zorgdromen.nl. Dagelijks komen daar nog nieuwe dromen bij. Iedereen is welkom om zijn of haar droom over de toekomst van de zorg te delen.