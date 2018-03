Zaterdag 21 april - Sprankelende Ierse muziek in Wit Kerkje Den Ham

Celtic Ways door Merain, Witte Kerkjes Tour 2018



Wie aan Ierland denkt, denkt aan mystieke landschappen, gastvrije mensen en adembenemende muziek. Merain (zang, viool, Keltische harp) heeft voor haar concerttour Celtic Ways de prachtigste Ierse muziek verzameld en toert daarmee langs de mooiste witte kerkjes in Nederland.



Laat u in deze prachtige kerk in Den Ham meevoeren in Merain’s verfijnde Ierse sferen vol melancholie en vrolijkheid.



De muziek:

Met dit concertprogramma biedt Merain een caleidoscopisch kijkje in de diversiteit van de Ierse muziektraditie, van barok tot pop.



Op het programma staan traditionele Ierse liederen en melodieën, zoals ‘Come by the Hills’ en ‘Siúil a Rún’ die de dames van Merain in geheel eigen arrangementen spelen. Daarnaast voeren zij u terug naar de tijd van de barokharpisten Connellan en O’Carolan. Ronduit verrassend zijn hun akoestische covers van Enya, U2 en Luka Bloom.



Kortom, een prachtig afwisselend muzikaal spektakel met verrassende bewerkingen, fascinerende toelichtingen en natuurlijk het aanstekelijke speelplezier van Merain.



Over Merain:

De van origine klassieke musiciennes van Merain verzamelen, bewerken en schrijven zelf de muziek die zij in hun concerten spelen. Merain bestaat uit drie artiesten die hun instrument tot in de finesse beheersen: Mirjam Rietberg (Keltische harp), Mieke Manschot (zang) en Sandra Wallner (viool). Manschot en Rietberg studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, Wallner aan het Mozarteum in Salzburg. De concerten van Merain zijn populair bij o.a. kamermuziekminnaars en Ierlandliefhebbers. Het trio speelt in Nederland, Duitsland en Luxemburg en is regelmatig te gast bij radio 4. Het spel van Merain werd in december in de Duitse pers omschreven als “buitengewone klankmagie”.



Kaarten:

zaterdag 21 april 2018, 20:00 uur

Wit Kerkje Den Ham, Geerdijk 19B, 7683 SN Den Ham

Kaarten zijn online te bestellen: €15,- (kinderen t/m 15 jaar €10,-) via http://www.meraintrio.com/tickets.html



Witte Kerkjes Tour 2018

Merain’s Witte Kerkjes Tour trekt langs Hemrik, Ubbergen, Bladel, Terheijden, Den Ham en Engelbert. Voor meer informatie bezoekt u de site van Merain: http://www.meraintrio.com/



Noot voor de pers: In het Noord-Hollands Dagblad werd enthousiast over Merain geschreven:

“Merain weet volksmuziek uitnemend te vermengen met klassieke invloeden. Theatrale mogelijkheden werden glanzend voor het voetlicht gebracht door zangeres Mieke Manschot. Met de Ierse song ‘Don oiche u dim Beithil’ met een opvallend fraaie vioolsolo, het subtiel uitgevoerde ‘Silent Night’ en de glanzende interpretatie van ‘Song for Ireland’ heeft het trio grote muzikale indruk achtergelaten.”



Een foto voor plaatsing bij het bericht vindt u hierbij als bijlage in jpg, of downloadbaar als bijlage bij dit bericht op www.perssupport.nl.



Fotobijschrift: Merain (zang, viool, keltische harp) op The Burren in Ierland. Rechtenvrije foto gemaakt door Mike Fir.



Voor meer foto’s, interviews, het bijwonen van het concert en achtergrondinformatie kunt u terecht op:

http://www.meraintrio.com/

https://www.facebook.com/meraintrio