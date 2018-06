Bredaas bedrijf Mytenga heeft primeur: eerste seksrobot in Nederland

Seks en robots, gaat dat samen? Jazeker! En niet alleen in sciencefictionfilms en series als ‘Blade Runner’, ‘A.I.’ en ‘Westworld’, maar ook in het echt. Mytenga, een leverancier in seksspeeltjes uit Breda, en gespecialiseerd in real dolls (levensechte sekspoppen), gaat binnenkort heuse seksrobots op de markt brengen: een primeur in Nederland.



Het is de next level in intieme, seksuele relaties en zou zomaar de grote hit kunnen worden van 2019. Volgens Mytenga-oprichter Niels van der Voort neemt de belangstelling voor seksrobots steeds meer toe. De levensechte poppen van Mytenga zijn al een succes, maar met de ‘sexbots’ wordt de beleving nog realistischer: “De pop spreekt, de ogen en de mond bewegen. En dit is pas het begin!” vertelt Van der Voort enthousiast.



Een 'gewoon' technologisch speeltje



Hoewel de meeste eigenaars van sekspoppen hun speeltje het liefst nog achter gesloten deuren zullen bewaren, worden sekspoppen wel steeds normaler. Veel mensen willen, of kunnen (om uiteenlopende redenen), geen conventionele intieme relatie onderhouden. Een levensechte sekspop kan dan een oplossing bieden. En een robotpop is wellicht de volgende stap.



Customizen



Bij meer realisme hoort ook meer keuzevrijheid. Net zoals je een echte partner of date uitkiest op basis van je persoonlijke voorkeuren, kan dit ook bij de seksrobots van Mytenga. Hoewel dit ook al mogelijk is bij de ‘normale’ collectie levensechte poppen, wordt het customizen bij de robotpoppen pas echt interessant. Van der Voort: “Onze klanten bepalen zelf wat voor huidskleur, hoofd, kapsel, nagels, ogen en lichaamstype ze willen. We kunnen het robothoofd nu al in diverse modellen laten maken, en er wordt steeds meer mogelijk.”



En ook als je niet het type bent om een seksrobot als partner in huis te halen, zou je misschien best een keer een exemplaar willen zien. En dat is mogelijk. Er is nu al een prototype van deze innovatieve seksrobot te bewonderen in de Bredase showroom van Mytenga. De eerste robots zullen waarschijnlijk aan het einde van het jaar te koop zijn.