Autismeweek 2018 geopend op Amsterdamse Beurs

PERSBERICHT



De Autismeweek 2018 is donderdag 29 maart geopend met een gong-ceremonie op de Amsterdamse Euronext-beurs. Hiermee vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor autisme en werk.



De gong-ceremonie werd uitgevoerd door ABN AMRO-consultant Brigitte van Blijswijk. Van Blijswijk werkt al sinds 1987 bij ABN AMRO, op dit moment als business intelligence specialist. Op 47-jarige leeftijd kreeg zij de diagnose autisme. Lees haar verhaal: https://tinyurl.com/y9mld8mo.



Net als Van Blijswijk beschikken veel mensen met autisme over waardevolle eigenschappen voor de arbeidsmarkt, zoals technisch inzicht, analytisch denkvermogen, oog voor detail en het vermogen tot specialisatie. Mensen met autisme vind je in alle sectoren - bijvoorbeeld in de ict, in de zorg, in het onderwijs en bij de overheid.



Teveel mensen met autisme hebben echter geen betaald werk. Dat is doodzonde - zeker gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt waardoor de Nederlandse economie dreigt te stagneren. De NVA is ervan overtuigd dat mensen met autisme veel van de huidige vacatures kunnen vervullen, zéker als er wordt geluisterd naar wat zij nodig hebben op de werkvloer. Vaak gaat het daarbij om relatief eenvoudige aanpassingen, zoals een vaste werkplek in een rustige omgeving en duidelijke instructies.



De gong-ceremonie vormt het begin van de NVA Autismeweek die zal duren tot en met 7 april 2018. Het thema is: ‘Luisteren naar autisme’. Tijdens de Autismeweek vraagt de NVA aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in Nederland.



Voor meer informatie: www.autismeweek.nl



Noot voor de redactie:



Voor vragen over de beurs-ceremonie of over de NVA Autismeweek kunt u contact opnemen met NVA-woordvoerder Joli Luijckx 06-36108615