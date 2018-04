Nederlandse blockchain startup Effect.AI haalt 11 miljoen euro op

In vier dagen meer dan 11 miljoen euro opgehaald door Amsterdamse Blockchain en Artificial Intelligence startup Effect.AI.



Effect.AI haalde het bedrag op in een slechts vier dagen durende ‘Public Token Sale.’ De Publieke Token Sale is een relatief nieuwe vorm van crowdfunding die veel gebruikt wordt door bedrijven die actief zijn in de wereld van blockchain en concurreren voor een deel van een sterk groeiende markt. In de afgelopen tijd hebben veel projecten hun ideeën gefinancierd door middel van crowdfunding, zo ook Effect.AI. Het succes van deze initiatieven wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het team en het project.



Perfect match: blockchain technologie en kunstmatige intelligentie



Uit het succes van de Token Sale blijkt dat het vertrouwen in Effect.AI groot is. Dat is niet verwonderlijk, Effect.AI werkt namelijk aan een manier om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) te decentraliseren met behulp van blockchain technologie. Deze revolutionaire technologie werd kort na de financiële crisis in 2008 geïntroduceerd aan een groot publiek door Satoshi Nakamoto (een pseudoniem). Wat de technologie bijzonder maakt is dat alle administratie wordt bijgehouden in een decentrale boekhouding genaamd ‘blockchain.’ Dit maakt het mogelijk om op volledig betrouwbare wijze transacties tussen twee of meer partijen te voltooien zonder tussenkomst van een overkoepelend orgaan zoals een bank. In de financiële wereld heeft deze technologie al het nodige teweeg gebracht. Effect.AI is van plan om voor vergelijkbare opschudding te zorgen op het gebied van kunstmatige intelligentie.



David en Goliath



Traditioneel gezien is de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie het domein van zeer grote bedrijven, zoals Amazon, Google en Facebook. Er is namelijk erg veel data en rekenkracht nodig om algoritmen (de bouwstenen van AI) nieuwe dingen te leren en uit te laten voeren. Het risico bestaat dat kunstmatige intelligentie verandert in een ‘black box’ die werkt ten behoeve van grote bedrijven, maar niet voor de rest van de mensheid. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, biedt Effect.AI een alternatief dat toegankelijk is voor iedereen. Dit alternatief heet ‘The Effect Network’ en wordt gelanceerd in drie fases: Effect M-Turk, Effect Smart Market en Effect Power. Een goed alternatief voor ‘centraal’ ontwikkelde AI heeft namelijk drie dingen nodig: 1. de mogelijkheid om datasets te maken door mensen tegen betaling bepaalde taken uit te laten voeren (bijvoorbeeld het labelen van afbeeldingen met verkeersborden), 2. de mogelijkheid om functionerende algoritmen met elkaar samen te laten werken en beschikbaar te maken op een robuust handelsplatform en 3. de mogelijkheid om een algoritme te laten draaien op een netwerk in plaats van een centrale locatie. Respectievelijk zal deze functionaliteit geboden worden door de Effect M-Turk, Effect Smart Market en Effect Power fases.



De toekomst van werk



Het is een vergissing om te denken dat de invloed van Effect.AI zich zal beperken tot ‘slechts’ de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Sterker nog, Effect.AI bouwt in principe geen AI; met behulp van blockchain technologie bouwt het bedrijf het platform dat nodig is om te werken aan AI, hoe klein of groot je ambities ook zijn. Het eerste onderdeel van dit platform, de Effect M-Turk doet daarnaast echter iets anders: het maakt goed betaald werk toegankelijk voor mensen die daar normaal gesproken geen toegang toe hadden. Waar ook ter wereld kan iemand inloggen om taken uit te voeren in ruil voor de EFX token die Effect.AI binnen twee weken gaat distribueren. Omdat, dankzij de blockchain, alles decentraal geregeld is op het Effect M-Turk platform zijn er veel minder overhead kosten. Dit resulteert in een betere beloning voor gebruikers die taken uitvoeren. Dankzij het gebruik van blockchain technologie maakt het bovendien niet uit waar deze gebruikers zich bevinden. Het is daarom niet ondenkbaar dat het platform van Effect.AI een positief effect zal hebben op de verdeling van welvaart zonder dat men daarvoor barricades hoeft te beklimmen.



Grote adviseurs



Gezien de potentie van het platform heeft Effect.AI ook een aantal grote adviseurs aan zich weten te binden, waaronder Charlie Shrem (blockchain pionier), Tony Tran (bedenker van The Bee Token), Steven Deurloo (financieel en juridisch specialist) en Sally Eaves. Eaves is een prominente spreker op het gebied van ‘disruptive technologies,’ technologie die in korte tijd voor grote verandering kan zorgen. Twee weken geleden is tijdens de G20 een uitspraak gedaan dat blockchain vooral een technologie is die kan zorgen voor snellere integratie van achtergestelde groepen. Op dat gebied ziet Eaves een belangrijke rol weggelegd voor het platform waar Effect.AI aan werkt.



Roadmap



Effect.AI heeft reeds een samenwerking aangekondigd met Switcheo, een van de eerste gedecentraliseerde handelsplatformen waar zelfs tokens die gebouwd zijn op verschillende blockchains met elkaar uitgewisseld kunnen worden. De verwachting is dat EFX spoedig verhandeld kan worden op deze beurs. Een bèta van de Effect M-Turk, de eerste fase van The Effect Network, wordt gelanceerd in het tweede kwartaal van 2018.



Voor meer informatie: http://www.effect.ai/