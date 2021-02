De Kies Je Kraker Aller Tijden is… “Bij ons staat op de keukendeur”!

De zoektocht van Omroep Brabant naar de grootste carnavalskrakers aller tijden heeft een winnaar opgeleverd. De Twee Pinten met “Bij ons staat op de keukendeur” kreeg van publiek en jury de meeste stemmen. Op de tweede plaats eindigde de moderne klassieker “De gròzzie van mèn buurvrouw” van Veul Gere gevolgd door Van Alles Wè met “En nou die hendjes de lucht in”.



De winnaar is een liedje dat al 51 jaar oud is. “Een onverwoestbare klassieker”, zegt Maarten Kortlever van Omroep Brabant. “En tegelijkertijd ontzettend actueel in dit rare jaar. Want die ene zin – ‘wat er met ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval’ – is natuurlijk schitterend.” De jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant was dit jaar iets anders dan normaal. Aangezien er niet zoveel nieuwe liedjes uit zijn gebracht als in normale jaren, is besloten om klassiekers en winnaars uit de afgelopen decennia op één hoop te gooien en er een ‘aller tijden verkiezing’ van te maken.



De Twee Pinten scoorden begin jaren 70 heel wat carnavalshits. Wim Kersten en Joep Peeters (en later ook nog Rein Matrona) hadden een feilloos gevoel voor goede liedjes. Alhoewel… de ‘Keukendeur’ sloeg in het begin helemaal niet aan. Pas toen Eindhovenaar Tony Bass er succes mee kreeg, werd het liedje nog eens uitgebracht en toen met succes.



De Kies Je Kraker Award werd uitgereikt tijdens de live uitzending van 3 Uurkes Vurraf op Omroep Brabant. De zoon van Wim Kersten, Willem-Jan, nam de award in ontvangst. Hij vindt het prachtig dat de liedjes van zijn vader nog steeds zo gewaardeerd worden. Ook het bekende Bloemetjesgordijn stond in de top 10 van de Kies Je Kraker Aller Tijden.



De hele lijst wordt zaterdagavond 13 februari vanaf 20.00 uur uitgezonden tijdens een live uitzending op de radiozender van Omroep Brabant. De ideale muziekmix voor een avondje corona-proof thuiscarnaval! Je kunt via de website omroepbrabant.nl luisteren, maar ook via de ether. West-Brabant FM 91.0, Midden-Brabant FM 91.9, Noordoost-Brabant FM 95.8 en Zuidoost-Brabant FM 87.6. De uiteindelijke ranglijst is terug te vinden op www.omroepbrabant.nl/kiesjekraker.