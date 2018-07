MobileXpense lanceert gratis online ‘Daggeldvergoeding Calculator’

Zakelijke reiskostenvergoedingen makkelijker gemaakt door MobileXpense



MobileXpense lanceert gratis nieuwe wereldwijde online ‘Daggeldvergoeding Calculator’ voor zakelijke reizen



MobileXpense, toonaangevend in oplossingen voor het beheer van zakelijke reis- en onkosten, introduceert een online calculator voor daggeldvergoedingen voor zakenreizigers met daarin alle actuele belastingtarieven en fiscale regels voor meer dan 65 landen van herkomst en bestemming. Deze online tool is gratis voor iedereen beschikbaar.



Als marktleider met bijna 20 jaar ervaring, maakt MobileXpense gebruik van unieke ‘state of the art’- technologie om een complex en vaak tijdrovend probleem voor zakenreizigers over de hele wereld te vereenvoudigen. De meeste landen hebben verschillende, vaak gedetailleerde en ingewikkelde belastingregels voor reiskostenvergoedingen. Zakenreizigers die hun onkostendeclaraties invullen, moeten momenteel de aan constant wijziging onderhavige tarieven berekenen om aan de eigen fiscale verplichtingen en die van het bedrijf te kunnen voldoen. De ‘Daggeldvergoedingen Calculator’ van MobileXpense ontlast de gebruiker door de exacte daggeldvergoedingen te berekenen. Hij stelt reizigers en bedrijven in staat om eenvoudig de vereiste tarieven in te vullen, gebaseerd op de fiscale regels van het thuisland, land van bestemming en het reisschema.



MobileXpense is gespecialiseerd in het leveren van diensten en oplossingen op het gebied van ‘Travel & Expense’-management voor multinationals, beursgenoteerde bedrijven en overheden. Reizigers kunnen geautomatiseerde onkostennota's aanmaken inclusief valutaconversie, bedrijfsspecifieke beleidsintegratie en lokale compliance, eventueel aangevuld met travel mangement-functionaliteit.



"Juridische naleving van internationale regelgeving is voor de meeste bedrijven een last als het gaat om het beheren van reiskostenrapportages. MobileXpense heeft deze regels daarom altijd geïntegreerd in haar oplossing voor reiskostenbeheer", zegt Giuseppe Patacca, Country Manager NL van MobileXpense. "Door iedereen te laten profiteren van deze enorme kennispool, willen we alle zakenreizigers laten zien hoe gemakkelijk het kan zijn om de vaak ondoorgrondelijke en impopulaire taak van het maken van onkostendeclaraties te beheren.”



De nieuwe calculator voor daggeldvergoedingen maakt gebruik van de eigen database van MobileXpense die door de eigen compliance afdeling voortdurend wordt bijgewerkt voor meer dan 65 landen, vanuit het perspectief van een reisbestemming en een thuisland.



De calculator is gratis toegankelijk op www.mobilexpense.com/allowance/. Gebruikers hoeven alleen maar het land in te voeren waar ze zijn gevestigd, de reisbestemming en het totaalaantal reisuren. De Daggeldvergoedingen Calculator geeft dan het exacte bedrag weer dat op basis van de wettelijke vereisten in het basisland kan worden gedeclareerd.



EINDE



Over MobileXpense:



MobileXpense is een toonaangevende superspecialist van Travel & Expense Management-oplossingen met een aantal bijzondere functionaliteiten. Zakelijke reizigers kunnen binnen de geldende regels reizen plannen en boeken, tijdens de reis eenvoudig met de smartphone onkostendeclaraties aanmaken (met inbegrip van automatisch opgeladen credit card-betalingen en van de wettelijke vergoedingen) en deze in real time en zo compliant mogelijk voor goedkeuring en uitbetaling insturen. Dit vermindert de tijd en moeite die wordt besteed aan het declareren van kosten, voorkomt frustraties en versnelt de verwerking en uitbetaling. Finance ontvangt de volledige reiskostendeclaratie - inclusief digitale ontvangstbewijzen - en kan deze automatisch verwerken en volledig digitaal archiveren. Met als resultaat een geweldige user experience en besparingen op de proceskosten tot wel 65% en besparingen op directe kosten tot 15+%.