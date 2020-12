MSP Sports Capital investeert in McLaren Racing

MSP Sports Capital levert strategisch kapitaal waar het doorlopende succes van McLaren Racing en de bekendmaking van een complete racekalender voor 2021 samenkomen.



NEW YORK, 14 dec., 2020 /PRNewswire/ -- McLaren Racing kondigde vandaag een investering aan door MSP Sports Capital ("MSP"), een in New York gevestigd particulier beleggingsadviesbureau. Naast MSP Sports Capital en zijn zakelijke partners hebben ook The Najafi Companies en UBS O'Connor besloten om in McLaren Racing investeren.



De transactie waardeert McLaren Racing op £ 560 miljoen en verstevigt het langetermijnplan van het team om te groeien en succesvol te blijven.



MSP heeft recentelijk aandelen genomen in Agrupación Deportiva Alcorcon S.A.D., Waasland Beveren, een ploeg die uitkomt in de Belgische Jupiter League, een Spaanse voetbalploeg die gevestigd is in Madrid, en Estoril Praia Futebol SAD, een in Lissabon gevestigde Portugese sportclub die momenteel aan de leiding gaat in de LigaPro. Met de investering van MSP in McLaren Racing breidt het bedrijf zijn portefeuille in het topsportsegment verder uit.



Steven Wasserman, directeur van MSP, verklaarde: "Het doet ons deugd te kunnen investeren in McLaren Racing en we zijn enthousiast over de vooruitzichten voor het bedrijf. Het is een eer om deel uit te maken van deze legendarische franchise. We zien een aanzienlijk groeipotentieel in al onze investeringen en zijn ervan overtuigd dat de geschiedenis, het management en de geavanceerde technologische capaciteiten het bedrijf tot een ideale partner voor onze organisatie maken." Deze investering bevordert en ondersteunt onze missie om namens onze beleggers aantrekkelijke kansen te zoeken en te ontwikkelen.



"Deze investering vertegenwoordigt een cruciaal moment in de groei van McLaren Racing. MSP is op de eerste plaats een bedrijf dat in sport investeert", aldus Zak Brown, CEO van McLaren Racing. "Ze kennen de markt en hun team heeft een aanzienlijke ervaring en bewezen succes op de mondiale sportmarkt. Ze zijn evenveel partner als aandeelhouder, en kunnen hun netwerk en kennis gebruiken om McLaren Racing op de lange termijn te laten profiteren."



"We zijn enorm verheugd om de kans te krijgen om Zak Brown en zijn managementteam te ondersteunen en het merk McLaren Racing te helpen groeiend," zegt Jeff Moorad, directeur van MSP. "We zetten ons in om het team te ondersteunen in zijn doelstelling om voorin het speelveld terug te keren."



Jahm Najafi, directeur bij MSP zei: "Als directeur van MSP ben ik enorm verheugd met deze spannende transactie en voel ik me bevoorrecht om zo'n solide en gerespecteerd bedrijf te mogen begeleiden en ondersteunen. We geloven dusdanig sterk in zowel de kwaliteit van McLaren Racing als onze uitvoeringsmogelijkheden dat mijn bedrijf, The Najafi Companies, heeft besloten om als mede-investeerder aan boord te komen."



Over MSP Sports Capital MSP Sports Capital is een operationeel gerichte particuliere investeerder die zich richt op tactische investeringen in de sport en het bijbehorende sportecosysteem. MSP zoekt naar kansen in dynamische sportgerelateerde sectoren waar zijn investeringspartners bedrijven kunnen helpen waarde te creëren en efficiënt te opereren. De directeuren van MSP zijn ervaren en bekende figuren in de sportsector, als eigenaren, beleggers en leidinggevenden in de National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB), de National Basketball Association (NBA), ESPN en sportmanagement. Het hoofdkantoor van MSP staat in New York. Kijk voor meer informatie op: http://mspsportscapital.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3011016-1&h=4013447377&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011016-1%26h%3D3965179866%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fmspsportscapital.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fmspsportscapital.com%252F&a=http%3A%2F%2Fmspsportscapital.com%2F]



Over UBS O'Connor UBS Asset Management is een grootschalige vermogensbeheerder met een aanwezigheid in 23 markten. Het bedrijf biedt beleggingsmogelijkheden en -stijlen aan instellingen, bemiddelaars en vermogensbeheerklanten overal ter wereld in alle grote traditionele en alternatieve activaklassen.



UBS O'Connor is het wereldwijd opererende single-manager hedgefondsplatform van UBS Asset Management, dat zowel multi-strategische als enkelvoudige mogelijkheden biedt, met USD 7,1 miljard aan beheerd vermogen per 1 november 2020.



Over The Najafi Companies The Najafi Companies is een ondernemende particuliere investeringsmaatschappij die zeer selectief investeert in bedrijfstakken met aanzienlijke belangen in de sectoren consumenten, sport, media, e-commerce, detailhandel en technologie. Door investeringen te bekostigen met intern gegenereerd kapitaal en een strategie van concentratie in plaats van diversificatie te hanteren, is Najafi erin geslaagd om op de lange termijn te denken, uitermate flexibel te blijven en daadwerkelijk in overeenstemming met het management te opereren. Het team heeft als passie om waarde te creëren op gebieden die onderbelicht zijn of die een snelle verandering ondergaan, en in deze onzekere tijden zet The Najafi Companies zijn missie voort om "goed te doen en het goed te doen" en samen te werken met ondernemingsteams van wereldklasse. Het hoofdkantoor is gevestigd in Phoenix, met kantoren in LA en NY.



Over McLaren Racing McLaren Racing werd in 1963 opgericht voor de Nieuw-Zeelandse autocoureur driver Bruce McLaren. Het team deed in 1966 voor het eerst mee aan de Formule 1, en McLaren heeft sindsdien 20 Formule 1 wereldkampioenschappen en meer dan 180 Formule 1 grands prix gewonnen, evenals de 24 uur van Le Mans bij zijn eerste deelname en drie maal de Indianapolis 500.



McLaren Racing doet momenteel wereldwijd mee in Formule 1 en in INDYCAR in de VS. Het team zal deelnemen aan het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 2021 met Lando Norris en Daniel Ricciardo, en aan de INDYCAR Series met coureurs Pato O'Ward en Felix Rosenqvist, die beiden gezelschap krijgen van Juan Pablo Montoya voor de Indianapolis 500 van 2021.



