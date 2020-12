Ruben S. Martin III verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Mercy Ships International

De bekwame zakenman en gerespecteerde filantroop is al geruime tijd bestuurslid van Mercy Ships, een internationale medische hulporganisatie die als missie heeft om hoop en genezing te brengen aan aan de allerarmste mensen ter wereld



GARDEN VALLEY, Texas, 14 december 2020 /PRNewswire/ -- Mercy Ships, die door middel van eersteklas ziekenhuisschepen gratis medische diensten verleent aan de allerarmsten mensen in Africa, heeft vandaag aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2021 Ruben S. Martin, III gekozen is tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Mercy Ships International ("MSI"). De heer Martin is al meer dan vier decennia een zeer bekwaam zakenman en is al jarenlang een supporter van Mercy Ships en een directeur van MSI gedurende het afgelopen decennium. Sinds 2018 is hij ook voorzitter van de Board of Mercy Ships Operations, de operationele dochteronderneming van MSI. Als voorzitter volgt hij Myron E. ("Mike") Ullman op, die de functie al bijna 20 jaar bekleedt. De aankondiging van zijn pensionering bij MSI werd vandaag afzonderlijk gedaan.



https://mma.prnewswire.com/media/1273534/Mercy_Ships_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1273534/Mercy_Ships_Logo.jpg]



Recent heeft de heer Martin, 69, een sleutelrol gespeeld bij de lancering van de Global Mercy(TM), 's werelds grootste civiele hospitaalschip, dat de capaciteit van Mercy Ships om mensen in nood gratis, veilige chirurgische zorg te bieden meer dan verdubbelt en medische trainingen verzorgt in de landen waarin de organisatie actief is.



De heer Ullman zei: "Sinds Ruben Martin tien jaar geleden tot onze Raad van Bestuur toetrad, heeft hij waardevolle bijdragen geleverd op basis van zijn diepgaande kennis van wereldwijde bedrijfsactiviteiten, met name in de maritieme sector, zijn persoonlijke overtuiging en zijn toewijding aan filantropie, en wij zijn verheugd dat hij tot Voorzitter gekozen is." "Vandaag is Mercy Ships een sterke organisatie, met een uitstekend leiderschapsteam en bestuur, en is het goed gepositioneerd voor aanhoudend succes bij het vervullen van haar missie", vervolgt Ullman.



Tom Stogner, CEO van Mercy Ships, zei: "De toewijding van Ruben Martin aan Mercy Ships komt tot uiting in alles wat hij doet om onze capaciteit te vergroten om hoop en genezing te brengen aan degenen in Africa die dat het meest nodig hebben. Nu we deze boeiende periode ingaan met de lancering van Global Mercy(TM) in 2021, kijk ik ernaar uit om met Ruben en onze Raad van Bestuur samen te werken en te profiteren van de onschatbare kennis, inzicht en steun die ze bieden, waardoor we onze impact kunnen blijven vergroten."



Dhr. Martin zei: "Het is een eer om de kans te krijgen mijn rol te mogen vervullen als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Mercy Ships International, een organisatie die uit vrijwilligers uit 60 landen bestaat en gratis hoogwaardige gezondheidszorg en medische diensten levert aan de meest allerarmsten in Afrika. De passie, het geloof en de toewijding van iedereen bij Mercy Ships is een inspiratie en ik kijk ernaar uit om mijn werk voor deze unieke en uitzonderlijke organisatie uit te breiden."



De heer Martin is Chief Executive Officer van zowel Martin Midstream GP LLC, de General Partner van Martin Midstream Partners en Martin Resource Management Corporation. Martin Midstream bezit en exploiteert een aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het transport van tankwagens, de productie van kunstmest en het vervoer van binnen- en offshore-schepen over zee, met 1.600 werknemers over de hele wereld en een gecombineerde jaaromzet van ongeveer $ 1,5 miljard USD. Na de oprichting van Martin Companies door zijn ouders heeft de heer Martin sinds zijn zestiende verschillende functies binnen het bedrijf bekleed. Naast de Martin-bedrijven is de heer Martin betrokken bij verschillende andere zakelijke activiteiten, waaronder een Mack-truckdealerbedrijf en een bedrijf voor de productie van drones, dat hij gestart is en uitgebouwd heeft tot een miljardenbedrijf, Martin UAV, LLC.



De heer Martin is ook een actieve filantroop. Naast zijn werk bij Mercy Ships, is hij voorzitter van Paula Martin Jones Charities, Inc., een liefdadigheidsorganisatie die opgericht is ter ere van zijn overleden zus met als doel jongeren een kans te bieden op basis van programma's die op vier pijlers gestoeld zijn: intellectueel, sociaal, fysiek en spiritueel.



De heer Martin heeft een Bachelor of Science in industrieel management van de Universiteit van Arkansas. Hij en zijn vrouw Sue zijn 47 jaar getrouwd en hebben twee dochters en vier kleinkinderen.



OVER MERCY SHIPS:



Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Mercy Ships werd in 1978 opgericht door Don en Deyon Stephens en heeft in meer dan 55 ontwikkelingslanden diensten verleend ter waarde van meer dan 1,7 miljard dollar, die rechtstreeks ten goede zijn gekomen aan meer dan 2,8 miljoen mensen. Onze schepen worden bemand door vrijwilligers uit meer dan 60 landen, met een gemiddelde van meer dan 1200 vrijwilligers per jaar. Professionals zoals chirurgen, tandartsen, verpleegkundigen, trainers in de gezondheidszorg zetten zich belangeloos in voor operaties ter correctie van een groot aantal aandoeningen bij kinderen en volwassenen. Naast de medici werken aan boord ook leraren, koks, zeelieden, ingenieurs en landbouwkundigen, zonder één cent te ontvangen, mee aan het grote doel: medische zorg verlenen aan de allerarmsten. Met 16 nationale kantoren en een Afrika-bureau probeert Mercy Ships levens van individuen te veranderen en landen te dienen. Voor meer informatie klik op www.mercyships.nl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3009810-2&h=2463461177&u=http%3A%2F%2Fwww.mercyships.nl%2F&a=www.mercyships.nl]



Voor meer informatie of photos van Ruben Martin kunt u contact opnemen met:



Laura Rebouché U.S. National Media Relations Director Mercy Ships Office: +1 903.939.7000 Rechtstreeks: +1 903.939.7137 E-mail: laura.rebouche@mercyships.org [mailto:laura.rebouche@mercyships.org] www.mercyships.nl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3009810-2&h=2463461177&u=http%3A%2F%2Fwww.mercyships.nl%2F&a=www.mercyships.nl]



Contactpersoon voor internationale media: Diane Rickard International Media Relations Manager Mercy Ships diane.rickard@mercyships.org [mailto:diane.rickard@mercyships.org] www.mercyships.org/press [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3009810-2&h=1529232745&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D3009810-2%26h%3D2213162287%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3009810-2%2526h%253D1814736874%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mercyships.org%25252Fpress%2526a%253Dwww.mercyships.org%25252Fpress%26a%3Dwww.mercyships.org%252Fpress&a=www.mercyships.org%2Fpress]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273534/Mercy_Ships_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3009810-2&h=3162243449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D3009810-2%26h%3D3203152770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3009810-2%2526h%253D2410209218%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmma.prnewswire.com%25252Fmedia%25252F1273534%25252FMercy_Ships_Logo.jpg%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmma.prnewswire.com%25252Fmedia%25252F1273534%25252FMercy_Ships_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1273534%252FMercy_Ships_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1273534%2FMercy_Ships_Logo.jpg]