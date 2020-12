Mercy Ships kondigt de pensionering aan van bestuursvoorzitter Myron (Mike) Ullman, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vervulling

Sinds Mike Ullman voorzitter werd in 2001 heeft Mercy Ships een uitzonderlijke evolutie doorgemaakt. Zo bereikte het de mijlpaal van 100.000 chirurgische ingrepen aan boord van zijn liefdadigheidsziekenhuisschepen, trok het 20.000 vrijwilligers uit 60 landen aan, en verstrekte het gezondheidsdiensten en -materialen voor een waarde van meer dan $1 miljard in landen met lage en middelhoge inkomens



GARDEN VALLEY, Texas, 14 december 2020 /PRNewswire/ -- Mercy Ships, die door middel van eersteklas ziekenhuisschepen gratis medische diensten verleent aan de allerarmsten mensen in Africa, kondigde vandaag aan dat Myron E. (Mike) Ullman, III zich zal terugtrekken als voorzitter van de raad van bestuur van Mercy Ships International ("MSI"), met ingang van 1 januari 2021. MSI is het bestuursorgaan dat toezicht houdt op de internationale liefdadigheidsinstelling en haar activiteiten. In een afzonderlijk persbericht kondigde Mercy Ships vandaag aan dat langjarig bestuurslid en donateur Ruben S. Martin, III dhr. Ullman als voorzitter zal opvolgen.



https://mma.prnewswire.com/media/1373604/Mercy_Ships_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1373604/Mercy_Ships_Logo.jpg]



De 74 jarige Mike Ullman is uiterst ervaren en alom gerespecteerd en heeft aan het hoofd gestaan van bedrijven in de VS, Azië en Europa en bovendien kan bogen op een uitgebreide overheids- en academische ervaring. Hij trad in 1993 toe tot het bestuur van MSI en werd in 2001 voorzitter. Mike Ullman heeft toezicht gehouden op de overgang van Mercy Ships van een familiegestructureerde organisatie naar een professionele internationale liefdadigheidsinstelling, geleid door ervaren directeurs en een internationale raad van bestuur, met behoud van een model waarbij vrijwilligers gezondheids- en chirurgische diensten verlenen op schepen, alsook de opbouw van medische capaciteit in Afrika.



Don Stephens, oprichter van Mercy Ships, zei: "Mede dankzij Mike Ullmans wijsheid en leiderschap is Mercy Ships er in geslaagd een vloot van twee eersteklas ziekenhuisschepen te bouwen en exploiteren, toptalent aan te trekken en te motiveren om zich bij onze organisatie en ons bestuur aan te sluiten, een grote stijging in het aantal vrijwilligers uit de hele wereld te realiseren, onze wereldwijde donateursbasis aanzienlijk uit te breiden en onze missie te vervullen die bestaat in het leveren van hoop en genezing aan de allerarmsten in Africa. We mogen ons gelukkig prijzen met de enorme bijdrage die Mike heeft geleverd aan Mercy Ships."



Onlangs nog heeft dhr. Ullman nauw samengewerkt met dhr. Stephens aan de kapitaal campagne die Mercy Ships in staat stelt om in 2021 de Global Mercy(TM), het grootste speciaal gebouwde civiele ziekenhuisschip ter wereld, te water te laten.



Tom Stogner, CEO van Mercy Ships, zei: "Ik heb het grote genoegen gehad om Mike Ullman jarenlang te kennen en nauw met hem samen te werken sinds ik in 2017 bij Mercy Ships kwam. Zijn diepe betrokkenheid bij de missie van Mercy Ships, zijn grote morele dienstvaardigheid en zijn persoonlijke steun zijn niet alleen een perfect voorbeeld voor iedere Mercy Ships-vrijwilliger, maar zijn ook essentiële drijfveren geweest voor het opmerkelijke succes van onze organisatie in de periode onder zijn leiderschap. Namens onze hele organisatie spreek ik mijn diepe dank uit aan Mike voor alles wat hij heeft gedaan voor Mercy Ships en voor allen die wij helpen."



Dhr. Ullman zei: "Het is een van de grote genoegens van mijn leven geweest om samen te werken met de uitzonderlijke mensen en vrijwilligers die Mercy Ships in staat stellen om haar missie uit te voeren, namelijk het verlenen van gratis gezondheidszorg van wereldklasse aan kansarme mensen. Vandaag is Mercy Ships een bloeiende organisatie met een uitzonderlijk leiderschapsteam en bestuur dat het talent, de passie en het op geloof gebaseerde engagement heeft om zijn impact te blijven uitbreiden voor diegenen die het het meest nodig hebben. Mijn vrouw Cathy, ikzelf en ons gezin zijn bijzonder dankbaar om zo lang betrokken te zijn geweest bij Mercy Ships, en we hopen van harte dat de organisatie mag blijven groeien".



In de loop van zijn carrière heeft Mike Ullman zich gevestigd als zakelijk en filantropisch leider. Hij begon zijn carrière bij IBM in 1969 en ging later werken als VP Business Affairs voor zijn alma mater, de Universiteit van Cincinnati. Vervolgens was hij een White House Fellow in de Regering Reagan, waarna hij leidinggevende functies bekleedde bij Federated Department Stores en Wharf Holdings, een in Hongkong gevestigd bedrijf voor vastgoedontwikkeling. Daarna werd hij benoemd tot voorzitter en CEO van R.H. Macy & Co. en later DFS Group. Hij trad vervolgens in dienst bij DFS' moedermaatschappij LVMH en trad daarna, in 2004, in dienst bij JCPenney als voorzitter en CEO. Die rol bekleedde hij zeven jaar lang en. op verzoek van de Raad van Bestuur, opnieuw van 2013 tot 2016.



Dhr. heer Ullman is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van Starbucks Corporation en hoofddirecteur van de raad van bestuur van Taubman Centers. Zijn hele carrière lang is dhr. Ullman erkend voor zijn leiderschap en betrokkenheid bij humanitaire initiatieven. Hij is al meer dan 50 jaar getrouwd met zijn vrouw Cathy. Ze hebben zes kinderen en vijf kleinkinderen.



OVER MERCY SHIPS:



Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie - in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Mercy Ships werd in 1978 opgericht door Don en Deyon Stephens en heeft in meer dan 55 ontwikkelingslanden diensten verleend ter waarde van meer dan 1,7 miljard dollar, die rechtstreeks ten goede zijn gekomen aan meer dan 2,8 miljoen mensen. Onze schepen worden bemand door vrijwilligers uit meer dan 60 landen, met een gemiddelde van meer dan 1200 vrijwilligers per jaar. Professionals zoals chirurgen, tandartsen, verpleegkundigen, trainers in de gezondheidszorg zetten zich belangeloos in voor operaties ter correctie van een groot aantal aandoeningen bij kinderen en volwassenen. Naast de medici werken aan boord ook leraren, koks, zeelieden, ingenieurs en landbouwkundigen, zonder één cent te ontvangen, mee aan het grote doel: medische zorg verlenen aan de allerarmsten. Met 16 nationale kantoren en een Afrika-bureau probeert Mercy Ships levens van individuen te veranderen en landen te dienen. Voor meer informatie klik op www.mercyships.nl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3009810-1&h=2874692604&u=http%3A%2F%2Fwww.mercyships.nl%2F&a=www.mercyships.nl]



