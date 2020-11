I-nvention lanceert pre-rolled joint met gepatenteerde Carbon filter, De Cone+

DELFT, Netherlands, 14 november 2020 /PRNewswire/ -- Met de introductie van The Cone+ speelt het Nederlandse I-nvention in op de groeiende wereldwijde trend om cannabis zo puur mogelijk te roken en dat kan met de Cone+. In de voorgerolde Cone+ joint, waarin consumenten cannabis kunnen doen, zit standaard een gepatenteerde CTIP(TM) koolfilter. Deze conusvormige filter bevat hoogwaardig actief kool gemaakt van natuurlijke kokosnootschillen, die wel de slechte dingen eruit filtert maar niet de goeie dingen waar men naar op zoek is. De typisch natuurlijke smaak ervaring en de beleving van natuurlijke cannabis lijkt na filtering versterkt.



Bovendien verzacht de innovatie de scherpe smaak van cannabis drastisch, zonder afbreuk te doen aan de gewenste componenten.. De typisch smaak ervaring en de beleving van natuurlijke cannabis lijkt na filtering versterkt.



I-nvention spreekt van een echte innovatie op de cannabismarkt. De Cone+ is een logisch vervolg op de succesvolle introductie van het CTIP(TM)-filter, gebruikt voor handmatig rollen, die het bedrijf een jaar geleden lanceerde.



De CTIP(TM) is heeft een unieke conus-vormige recyclebare aluminium behuizing waar actief kool in zit, en we weten allemaal wel welke eigenschappen actief kool heeft, namelijk het filteren van niet wenselijke componenten. Cannabiskenners zijn zich tegenwoordig zeer bewust van hun gezondheid. De trend is dat consumenten wijselijk minder of geen tabak in een joint doen, maar rook bevat ook niet wenselijke componenten bij verbranding. De Ctip filter haalt de niet wenselijke componenten zoveel mogelijk eruit. Zegt de M.Contant, CEO van I-nvention.



Het bedrijf heeft de filter conusvormig ontworpen zodat consumenten er makkelijker zelf een joint mee kunnen maken. In de voorgerolde The Cone+ zit de CTIP(TM)-filter er standaard in en hoeft de consument of leverancier alleen cannabis toe te voegen. Gebaseerd op de succesvolle introductie van de CTIP(TM)-filter zegt I-nvention dat miljoenen 'cannabis connaisseurs' over de hele wereld de nieuwe uitvinding zullen gaan waarderen en benutten.



I-nvention is een innovatief ontwerp- en fabricagebedrijf met een hoofdkantoor in Delft en divisies in het China en Indonesië. Het bedrijf is specialist op het gebied van innovatie in de retailmarkt voor cannabis. I-nvention werd beroemd toen het in 2014 de eerste elektronische joint ter wereld uitvond.



www.i-nvention.com [http://www.i-nvention.com/].



